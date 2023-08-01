Превысил норму промилле в 12 раз: в Одесской области пьяный водитель протаранил микроавтобус (фото)

У виновника аварии правоохранители также не обнаружили водительского удостоверения, страховки и техпаспорта.

В понедельник, 31 июля, на автодороге Одесса — Рени легковушка "Daewoo Lanos" столкнулась с микроавтобусом "Ford Transit". Легковым автомобилем управлял мужчина, в организме которого промилле алкоголя превышало норму в 12 раз. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Таким образом 40-летний житель Николаевщины, будучи в состоянии алкогольного опьянения, без водительского удостоверения, страховки и техпаспорта, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, которым управлял 63-летний житель Староказацкой территориальной общины. В результате ДТП водителя легковушки госпитализировали с переломом ноги, тогда как его 33-летней пассажирке и водителю микроавтобуса оказали медицинскую помощь на месте.

Легковушка въехала в микроавтобус

"В отношении гражданина полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного опьянения), ч. 1 ст. 124 (нарушение участниками дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств), ч. 1 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не предъявившим для проверки полис обязательного страхования и свидетельство о регистрации транспортного средства) и ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КУоАП", — сказал и.о. начальника Белгород-Днестровского районного отдела полиции Александр Звягинцев.

Добавили, что на месте ДТП работали сотрудники Белгород-Днестровского районного отдела полиции, которые устанавливали все обстоятельства ДТП.

В полиции призвали водителей не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД.

Напомним, в Украине с января по июнь 2023 года в результате ДТП погибло 1314 и было травмировано 12 755 человек. В частности, за первую половину 2023 года в ДТП погибло на 15,3% больше человек, чем за аналогичный период прошлого года.

27 июля в Киевской области произошло ДТП, в результате которого грузовик "DAF" врезался в блокпост. Водитель легковушки выехал на главную дорогу, не предоставив преимущество движения грузовику.