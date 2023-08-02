Аномальная жара накроет Украину в августе: в каких регионах ожидается до +41 (фото)

Аномально высокая температура ожидается в первой декаде месяца. Однако, как уверяют синоптики, недели будут контрастными, а на смену жаре придут дожди с грозами.

Украинцев может ждать аномально теплый август. В последний летний месяц температура воздуха может доходить до 41 градуса тепла. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пишет Meteoprog.

По его словам, сильная жара ожидается для украинцев в первой декаде августа и с первых дней месяца люди ощутят это на себе. При этом, ожидается контрастное время, ведь жару регулярно будут сменять осадки.

"В первой декаде месяца с высокой вероятностью ждет период аномальной жары, которая будет вызвана поступлением сухого и жаркого воздуха из Средней Азии и Ближнего Востока. В период ориентировочно с 4 по 8 августа в центральных, южных и восточных областях дневная температура может достичь отметок +36…+41 градусов", — говорится в сообщении.

При этом, в западных и северных областях в связи с близостью фронтальных разделов температурный фон ожидается более низким, чем в других украинских регионах.

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды в последний летний месяц Фото: Meteoprog

Первая неделя августа: прогноз синоптика

Наталка Диденко в социальной сети Facebook написала, что на северном Звпаде Европы бушуют циклоны Xan, Ventur и Wenzeslaus. 2 августа в западных областях ожидаются грозовые дожди и ближе к вечеру они дойдут к северным и центральным областям страны. Частично затронет Одесскую область.

Ближе к полуночи непогода доберется и до восточных регионов.

"От осадков смогут увернуться Днепропетровщина, значительная часть Полтавщины, восток Кировоградщины, Херсонщины, Николаевщины, Запорожья и Крыма. Температура воздуха в Украине составит в среду +25+32 градуса", — говорится в сообщении.

Отдельно Наталка Диденко отметила, что в воскресенье, 6 августа в Украине ожидается погода на уровне +33+39 градусов тепла. На востоке и юге температурный столбик может преодолеть сорокаградусную отметку.

"Ожидайте преобладающую сильную жару, запад — периодические дожди и свежесть. Жара уже постепенно раскручивается, однако со следующего понедельника ее попустит", — подытожила синоптик.

Напомним, 19 августа сообщалось, как повлияла жара на туризм в Европе. Ожидается, что в будущем путешественники начнут выбирать для отдыха более прохладные страны.