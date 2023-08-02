Конфликт в семье: 13-летний украинец незаконно перешел границу с Молдовой

Несовершеннолетний украинец пересек государственную границу Украины с Республикой Молдова. Подросток сообщил, что ушел из дома из-за конфликта с родственниками.

Мобильная группа Пограничной полиции Молдовы в приграничном городе Липканы обнаружила несовершеннолетнего украинца без документов, удостоверяющего личность. 13-летний подросток незаконно пересек границу Украины, сообщает пресс-служба Пограничной полиции Республики Молдова.

Мальчик был дезориентирован и растерян. Во время беседы с пограничниками он сообщил, что является гражданином Украины и уехал из дома два дня назад из-за конфликта с членами семьи. Сегодня, 2 августа 2023 года, он незаконно пересек государственную границу Украины с Республикой Молдова.

В то же время пограничники заметили, что у несовершеннолетнего было несколько царапин на руках, которые, по всей видимости, были нанесены острым предметом. Украинец был доставлен в штаб-квартиру ФГИ Липканы, где ему была предложена необходимая помощь. В каком именно населенном пункте Украины проживает ребенок Пограничная полиция Молдовы не сообщает.

Об этом инциденте сотрудники пограничной полиции сообщили коллегам из Государственной пограничной службы Украины. Согласно заключенному между государствами соглашению о реадмиссии, несовершеннолетний должен быть передан украинской стороне.

Напомним, 31 июля сообщалось, что Молдова и Украина построят мост через Днестр. Пропускная способность нового моста, который заработает в 2025 году, может составить пять тысяч автомобилей в сутки.

Кроме этого, Молдова разорвала соглашения с ФСБ и СВР. По данным информационного ведомства Молдовы, после начала полномасштабного вторжения в Украину Кишинев прекратил партнерские отношения с российскими спецведомствами.