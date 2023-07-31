Альтернатива переправе "Ямполь — Косеуц": Молдова и Украина построят мост через Днестр (фото)

Пропускная способность нового моста, который заработает в 2025 году, может составить пять тысяч автомобилей в сутки.

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Парламент Молдовы ратифицировал соглашения по строительству через пограничную деревню Косеуц и украинский город Ямполь, что позволит реализовать альтернативу переправе "Ямполь — Косеуц". Об этом информирует издание NewsMaker.

В сообщении говорится, что решение поддержало 57 депутатов. Конструкция станет альтернативой переправе, не работающей несколько лет, а также разгрузит один из пунктов пропуска между странами.

Длина моста, как сообщает издание, составит 641 метр. Конструкция получит две полосы безопасности, две пешеходные дорожки и две велосипедные дорожки. Со стороны Украины будет идти эстакада около 667 метров. Длина опор будет достигать 40 метров в некоторых частях моста. Пропускная способность будет составлять пять тысяч автомобилей в сутки. Ожидается, что мост заработает в 2025 году.

Строительство моста: Украина и Молдова подписали соглашение

Украинское правительство поддержало идею создания моста между населенными пунктами Ямполь (Украина) – Косеуц (Молдова). В июне 2023 года договор подписали представители обоих Кабминов.

Сторонники строительства подчеркнули, что Ямпольский мост может оказаться альтернативой переправе на пограничном переходе "Ямполь – Косеуц". Она не работает уже несколько лет, поскольку долгое время не отвечала требованиям времени и реальным потребностям жителей обоих государств, вынужденных преодолевать границу в этой локации.

Мост также позволит разгрузить международный пункт пропуска "Могилев-Подольский — Отач". Благодаря этой конструкции проходит практически весь транспортный поток между Украиной и Молдовой.

В Кабмине рассказали, что общая длина моста составит более 1400 метров. Сооружение получит две полосы движения с тротуарами с обеих сторон. Проект моста учитывает все особенности безопасности. Специалисты будут придерживаться стандартов безбарьерности, в частности, предусмотрено создание тротуаров с понижением уровня бортового камня в пределах пешеходных переходов. Для ориентировки лиц с нарушением зрения предусмотрены предупредительные тактильные полосы.

Процесс строительства моста через реку Днестр

По информации группы компаний "Автострада", уже пробурено и забетонировано 12 свай. Они и станут фундаментом будущих опор моста (на одну опору нужно 15 свай). Автодорога Т-02-02 Могилев-Подольский – Ямполь – Бершадь – Умань будет подъездом к нему с украинской стороны. С другой стороны он примкнет к молдавской трассе М2 Кишинев – Сорока.

Напомним, в мае стало известно, что Украина и Польша решили создать новый газопровод. Новый долгосрочный проект между странами позволит увеличить мощности транспортировки газа из Польши до 8,7 млн. куб. метров.