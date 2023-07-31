Альтернатива переправі "Ямпіль — Косеуць": Молдова та Україна збудують міст через Дністер (фото)

Пропускна спроможність нового мосту, який запрацює у 2025 році, може становити пʼять тисяч авто на добу.

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Парламент Молдови ратифікував угоди щодо будівництва через прикордонне село Косеуць і українське місто Ямпіль, що дозволить реалізувати альтернативу переправі "Ямпіль — Косеуць". Про це інформує видання NewsMaker.

У повідомні йдеться про те, що рішення підтримало 57 депутатів. Конструкція стане альтернативою переправі, яка не працює кілька років, а також розвантажить один із пунктів пропуску між країнами.

Довжина мосту, як повідомляє видання, становитиме 641 метр. Конструкція отримає дві смуги безпеки, дві пішохідні доріжки та дві велосипедні доріжки. З боку України йтиме естакада у близько 667 метрів. Довжина опор сягатиме 40 метрів у деяких частинах мосту. Пропускна спроможність становитиме пʼять тисяч авто на добу. Очікується, що міст запрацює у 2025 році.

Будівництво мосту: Україна та Молдова підписали угоду

Український уряд підтримав ідею створення мосту між населеними пунктами Ямпіль (Україна) – Косеуць (Молдова). У червні 2023 року договір підписали представники обох Кабмінів.

Прихильники будівництва наголосили, що Ямпільський міст може виявитися альтернативою переправі на прикордонному переході "Ямпіль – Косеуць". Вона не працює вже кілька років, оскільки тривалий час не відповідала вимогам часу і реальним потребам мешканців обох держав, які вимушені долати кордон у цій локації.

Міст також дозволить розвантажити міжнародний пункт пропуску "Могилів-Подільський – Отач". Завдяки цій конструкції проходить практично весь транспортний потік між Україною та Молдовою.

У Кабміні розповіли, що загальна довжина мосту становитиме понад 1400 метрів. Споруда отримає дві смуги руху з тротуарами з обох сторін. Проєкт мосту враховує усі особливості щодо безпеки. Фахівці дотримуватимуться стандартів безбар’єрності, зокрема передбачено створення тротуарів з пониженням рівня бортового каменю в межах пішохідних переходів. Для орієнтування осіб з порушенням зору передбачені попереджувальні тактильні смуги.

Процес будівництва мосту через річку Дністер

За інформацією групи компаній "Автострада", вже пробурено та забетоновано 12 паль. Вони й стануть фундаментом майбутніх опор мосту (на одну опору потрібно 15 паль). Автошлях Т-02-02 Могилів-Подільський – Ямпіль – Бершадь – Умань буде під'їздом до нього з українського боку. З іншої сторони він примкне до молдавської траси М2 Кишинів – Сорока.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Україна та Польща вирішили створити новий газопровід. Новий довгостроковий проєкт між країнами дозволить збільшити потужності транспортування газу з Польщі до 8,7 млн куб. метрів.