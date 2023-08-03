Уехал за границу, прикрываясь больным отцом: СБУ проводит обыски у нардепа Дубинского (фото)

По версии следствия, нардеп представил поездку за рубеж как сопровождение своего отца на лечение. В отношении депутата начато уголовное производство по двум статьям.

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Генеральным бюро расследований (ГБР) проводят обыски у одного из народных депутатов Украины, чтобы проверить обстоятельства и законность его выезда за границу в период военного положения. Об этом 3 августа сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным издания "Левый берег", речь идет о нардепе Александре Дубинском.

По данным следствия, парламентарий предпринимал поездку за пределы Украины, представив ее как сопровождение своего отца на лечение в иностранное медицинское учреждение. Однако оказалось, что отец депутата выезжал и возвращался самостоятельно, без фактического сопровождения сына.

Также правоохранители расследуют факты подписания народным депутатом официальных документов во время его пребывания за пределами Украины, что может свидетельствовать об их подделке.

Начато уголовное производство по двум статьям УК — ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней по предварительному сговору группой лиц), продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств и предоставления правовой оценки действиям парламентария.

Отметим, что санкции указанных статей предусматривают наказание до 6 лет лишения свободы, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, 26 июля в соцсетях сообщалось, что нардеп Александр Дубинский проводил время в испанской Барселоне вместе со своей девушкой. Тогда же сообщалось, что блогер Антон Швец опубликовал пост о том, что Минздрав помогает депутату выехать за границу.

Напомним, председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал Фокусу, что бывший нардеп Юрий Аристов должен был ехать на рабочую встречу в Литву, а оказался на Мальдивах.