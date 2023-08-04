Будут изменения: в МВД отреагировали на рост количества нелегального оружия

Правоохранителей беспокоит огнестрельное оружие, которое есть на руках у украинцев-участников войны против РФ. Поэтому ожидают скорейшего принятия изменений в соответствующий закон, чтобы упорядочить этот вопрос.

Заместитель министра МВД Леонид Тимченко прокомментировал отношение министерства к нелегальному оружию, которым владеют украинцы. Также он разъяснил новации законопроекта, который вносит изменения в процедуру декларирования. Об этом сообщила пресс-служба "Правительственного портала".

Тимченко отметил, что из-за войны у граждан есть все больше огнестрельного оружия. Речь идет об украинцах, которые участвуют в защите страны от российской агрессии, подчеркнул чиновник. По его словам, незаконное оружие регулярно выявляют работники Нацполиции и Госпогранслужбы. Чтобы упорядочить эту ситуацию, ожидают принятия законопроекта №9538 от 28 июля 2023 года, который уже одобрен Кабмином.

Согласно законопроекту, гражданские, которые участвуют в боевых действиях против РФ, должны задекларировать оружие и зарегистрировать его в специальном реестре. При этом нужно учесть, что речь идет об определенных калибрах оружия:

нарезное огнестрельное оружие калибра до 12,7 мм;

гладкоствольное огнестрельное оружие калибра до 23 мм;

соответствующие боеприпасы к ним.

Законопроект о регистрации огнестрельного оружия — вебпортал ВРУ Фото: Официальный вебпортал парламента Украины

МВД ждет внесения изменений в Закон "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины". После этого разработают специальный порядок декларирования и правила обращения с оружием, которого должны будут придерживаться все украинцы

Отметим, с 23 июня заработал Единый реестр оружия — об этом сообщил министр Игорь Клименко на странице Facebook. Чиновник пояснил: пока что функционирование реестра несколько ограничено — здесь можно получить информацию о собственном зарегистрированном оружии. При этом он анонсировал, что планируют создать Электронный кабинет, через который украинцы смогут провести регистрацию самостоятельно, не выходя из дома.

Напоминаем, адвокат Дмитрий Лазебный прокомментировал начало работы Единого реестра оружия. По его мнению, подобная новация максимально нивелирует "коррупционную составляющую" и расширяет количество электронных услуг, которые стали доступны гражданам.

Между тем в ЕС волнуются относительно возможной контрабанды оружия из Украины. Чтобы защититься, предлагают создать в Молдове специальный хаб, который будет заниматься этим вопросом.