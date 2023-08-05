Замена герба на "Родине-матери": украинский тризуб уже поднимают к щиту (видео)

Тризуб немного отличается по яркости от щита, однако архитектор утверждает, что через несколько месяцев государственный символ сравняется по цвету со скульптурой.

Ночью 5 августа в столице Украины стартовал подъем стального национального герба на щит монумента "Родина-мать". О том, как это происходило, рассказал корреспондент ТСН.

По словам журналиста, сначала тризуб необходимо доставить на второй этаж. Он отметил, что герб, который весит 450 килограмм, нужно поднять почти на 100 метров в высоту.

Корреспондент также указал на то, что тризуб немного отличается по яркости от самой скульптуры, однако архитектор утверждает, что буквально через несколько месяцев государственный символ сравняется по цвету со щитом под воздействием ветра и солнца.

Как отмечает журналист, жители украинской столицы, вероятно, смогут увидеть герб на щите "Родины-матери" уже через несколько дней.

Герб Украины начали поднимать к щиту "Родины-матери"

Замена герба на щите "Родины-матери": что известно

Напомним, 12 июля, в Министерстве культуры и информационной политики заявили, что Украины "Родина-мать" будет избавлена от советской символики. В ведомстве сообщили о намерении заменить герб СССР на герб Украины.

Украинский тризуб изготовили на одном из столичных заводов, а 19 июля в сети появились кадры с предприятия, на котором видно, что герб почти закончен. Журналисты выяснили, что размер герба составил 7,5 метра на 4,5 метра.

Демонтаж советского герба со щита "Родины-матери" был завершен 1 августа. Временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев рассказал, что после демонтажа герб планируют оставить в музее.