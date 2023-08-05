Жара спадет, придут дожди: какая погода в Украине будет на неделе (карты синоптиков)

Выходные будут жаркими почти во всех областях, на юге воздух прогреется до +38 градусов. А с понедельника осадки пройдут на западе, севере и в центральных районах.

Погода в Украине на неделе изменится — жара спадет, вместо нее придут грозы и ливни. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

В субботу, 5 августа ожидается облачность и дожди на западе страны, но жара продержится весь день. Температура воздуха прогреется от 29 до 35 градусов. На юге местами ожидается до 36 градусов.

В воскресенье, 6 августа будет еще жарче. Средняя температура воздуха составит 36 градусов, а на юге — до 38, осадки маловероятны.

С понедельника, 7 августа, прибудет свежий воздух. В центральных регионах синоптики прогнозируют максимум +28…+30, а на Западе существенно похолодает до +18…+21. Высокие температуры до +38 градусов останутся на юге и востоке.

Осадки ожидаются на западе, севере и в центральных районах. А 8 августа жара спадет до +19…+26 в западных, северных и центральных областях. На юге Украины — от +26 до +31 градуса.

Фокус ранее писал, что август в Украине может быть аномально теплым. Сильную жару прогнозировали в первой декаде месяца.

Напомним, что в конце июля из-за непогоды без света 27 июля осталось 260 тысяч абонентов в более 700 населенных пунктах Украины.