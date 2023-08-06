Конец изнурительной жары: когда в Украине наступит похолодание

На самом деле не во всех регионах нашей страны станет прохладнее.

Уже в понедельник, 7 августа, в Украине ожидается похолодание, но снижение температуры ощутят не во всех областях нашей страны, сообщила на своей странице в Facebook cиноптик Наталия Диденко.

Например, в Киеве сильная жара наконец-то спадет и вместе с сильным ветром жители столицы почувствуют снижение температуры до 27 – 28 градусов тепла. Благодаря атмосферному фронту температура воздуха станет ниже, снизится атмосферное давление, но в то же время изменения в погоде принесут дожди с грозами. Местами могут быть очень сильные ливни с очень сильными ветрами.

Также в западных областях Украины, по словам Диденко температура воздуха снизится до уровня от 18 до 23 градусов тепла. На севере страны, в частности в Киевской, Черниговской и Житомирской областях ожидается температура на уровне от +25 до +27. Только в Сумской области, 7 августа все еще будет жарко. Здесь температура составит +31 градус Цельсия.

Жара также спадет и в центральных регионах. Например, в Кропивницком и близлежащих районах, а также в Черкасской и Винницкой областях, в понедельник, 7 августа, ожидается снижение температуры воздуха до уровня от 27 до 29 градусов тепла. В этом плане не сильно повезет жителям Днепропетровской и Полтавской областей. Диденко прогнозирует, что здесь сохранится высокая температура на уровне от +30 до +35 градусов.

Не очень прохладно будет и на юге Украины. В Николаевской, Одесской областях и Крыму температура будет на уровне от 29 до 31 градуса тепла. Очень жарко все еще будет в Запорожской и Херсонской областях, где столбики термометров покажут от 32 до 37 градусов тепла.

На западе, севере и местами в центре Украины, а также в Харьковской области в понедельник, 7 августа пройдут дожди с грозами, который станут следствием появления холодного атмосферного фронта.

По словам Диденко, из-за того, что произойдет сильный перепад температур, возможны сильные ливни, появление шквального ветра и дождя с градом. Также, согласно прогнозу Диденко, не очень сильная жара продержится несколько дней на востоке Украины, но затем здесь также произойдет снижение температуры воздуха.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, с понедельника жара должна пойти на спад и ожидаются дожди в разных регионах Украины.

Согласно прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, август традиционно может оказаться самым жарким месяцем года. На юге Украины погода будет засушливой, из-за чего будет наблюдаться самый высокий уровень пожарной опасности. Температура в некоторых регионах будет достигать 40 градусов тепла.