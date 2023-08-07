Наркотический супермаркет в доме: во Львове мужчина продавал каннабис в подъезде (фото)

Украинец держал дома свертки с наркотиками, которыми торговал, не выходя из дома. Он наладил точку сбыта каннабиса непосредственно в многоэтажке.

Львовянин организовал точку продажи наркотиков в собственном подъезде. Он находится под стражей как подозреваемый в незаконном хранении и сбыте наркотических средств. Деталями дела 7 августа поделилась пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

"По данным следствия, подозреваемый на территории Франковского района наладил сбыт наркотиков. Мужчина организовал, проживая в одном из многоквартирных домов района, продажу каннабиса непосредственно в подъезде своего дома", — отметили в ведомстве.

Правоохранители задержали подозреваемого после продажи очередной наркотической "дозы". Во время обысков в его доме обнаружили подготовленные свертки с запрещенными веществами, деньги и черновые записи.

"По ходатайству прокурора задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются, решается вопрос о назначении ряда экспертиз", — добавили в прокуратуре.

Фото фигуранта, обнародованное пресс-службой ведомства Фото: Львовская областная прокуратура

Напомним, недавно во Львове произошел скандал из-за "развратной" выпечки. Местная жительница пожаловалась на продажу в центре города сладостей в форме половых органов.

6 августа в Полтаве прогремел взрыв. В многоэтажке взорвался газовый баллон, несколько человек получили телесные повреждения. В результате происшествия произошло частичное разрушение дома.