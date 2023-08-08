Под Харьковом полицейский сбил насмерть 15-летнюю девочку: его не задержали, — СМИ (фото, видео)

Общественная активистка Валентина Лаптий утверждает, что водитель после смертельного ДТП остался на свободе. ГБР подтверждает информацию об аварии и уверяет, что полицейский был трезвым.

В среду, 2 августа недалеко от населенного пункта Песочин в Харьковской области произошло смертельное ДТП, автомобиль сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщает издание "Суспільне".

По данным журналистов, в день аварии девушка возвращалась из Песочина домой в Коротич — она была на репетиции театрального кружка. Альбина переходила дорогу по пешеходному переходу и вела в руках велосипед.

Фото: Google Maps

Смертельное ДТП в Харьковской области — что известно о виновнике аварии

Харьковский блогер Женя Зуб в своем Telegram опубликовал первые кадры с места смертельного ДТП.

"Виновником ДТП стал сотрудник полиции города Киева, Якименко Ярослав Леонидович. Сотрудник полиции из центрального аппарата внутренней безопасности", — говорится в сообщении.

Вместе с этим общественная активистка и основательница БФ "Восток Феникса" Валентина Лаптий сообщила, что виновного в смертельном ДТП отпустили. Об этом она написала в Instagram.

"02.08.2023 года ее жизнь забрал госслужащий, представитель полиции из Киева — Якименко Ярослав Леонидович, который сбил этого ребенка на пешеходном переходе и остался на свободе. Вы слышите? 40 полицейских его прикрывали и отпустили. А адвокат сказал, что "пострадавших нет", — написала она.

Смертельное ДТП в Харьковской области — что говорят в ГБР относительно аварии

В комментарии изданию"KHARKIV Today" пресс-секретарь территориального управления Государственного бюро расследований Александр Белка рассказал, что смертельное ДТП произошло вечером 2 августа, по предварительной информации, водитель был трезв.

С его слов, автомобиль наехал на девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, от полученных травм ребенок погиб на месте.

"На место ДТП сразу прибыли сотрудники ГБР для установления всех обстоятельств и проведения первоочередных следственных действий. Предварительно установлено, что водитель был трезв", — подчеркнул Белка.

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без такового.

Место ДТП на Харьковщине Фото: Суспільне.Харків

Смертельное ДТП в Харьковской области — что говорят родные погибшей

Адвокат семьи Харченко Андрей Бежанский заявил, что родители погибшего ребенка еще не общались со следователями. Об этом он рассказал изданию "Суспільне".

"Девочку сбил внедорожник. Мать еще не может прийти в себя, отец возле нее, а также брат и сестра. Будем более активно участвовать в расследовании как сторона потерпевших, но еще потерпевших по делу формально не существует, потому что нужно подавать заявления, выносить соответствующие решения, не до этого еще было", — сказал он.

Погибшая в ДТП на Харьковщине Фото: Instagram

Смертельное ДТП в Харьковской области — что известно о погибшем ребенке

Альбина Харченко — 28 февраля 2008 года, на момент смерти ей было 15 лет, она жила в поселке Коротич в пригороде Харькова.

В 2023 году Альбина закончила девятый класс. Классная руководительница погибшей девушки Ирина Белоус рассказала, что девочка была очень добросовестная в учебе.

"Это была наша отличница, ребенок — просто ангел. Она была моей помощницей, всегда выручала и во всем всех поддерживала. Альбина за свой короткий 15-летний возраст такие достижения имела, награды, победы, что хватило бы на несколько жизней. Очень трудно прощаться с такой девушкой, это был золотой ребенок", — сказала она.

По данным издания "Суспільне", 4 августа в поселке Коротич погибшую Альбину Харченко провели в последний путь.

В Коротиче попрощались с погибшей Фото: Cуспільне Харків В Коротиче попрощались с погибшей Фото: Суспільне.Харків В Коротиче попрощались с погибшей Фото: Суспільне.Харків В Коротиче попрощались с погибшей Фото: Суспільне.Харків

Напомним, что 3 августа, сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении судьи Алексея Тандыра, которого подозревают в совершении смертельного ДТП на блокпосту в Киеве, в результате которого погиб 23-летний военнослужащий Нацгвардии.

Напомним, что 31 июля, в ассоциации "Укравтопром" сообщили, в Украине с января по июнь 2023 года в результате ДТП погибло 1314 и было травмировано 12 755 человек. В патрульной полиции назвали самые распространенные причины аварий.