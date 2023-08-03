Смертельное ДТП с бойцом НГУ: в ГБР подтвердили, что судья сел за руль нетрезвым (видео)

В ГБР отметили, что за время досудебного расследования было проведено 18 экспертиз. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении судьи Алексея Тандыра. Он подозревается в том, что вызвал смертельное ДТП на блокпосте в Киеве, в результате которого погиб 23-летний военнослужащий Нацгвардии. Об этом говорится на сайте ГБР.

Сообщается, что за время досудебного расследования было проведено 18 экспертиз. Подозреваемый попытался исказить содержание своих биологических образцов, чтобы скрыть состояния алкогольного опьянения. Однако эксперты подтвердили, что судья в момент ДТП был пьян и находился за рулем автомобиля.

"По результатам автотехнической, трасологической и технической экспертиз доказано нарушение Правил дорожного движения, несоблюдение запретов дорожных знаков и значительное превышение скорости на момент столкновения", — сказано

В ГБР отметили, что Тандыр подозревается в нарушении правиле безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В ГРБ подтвердили, что судья сел за руль в состоянии опьянения

Смертельное ДТП в Киеве с нацгвардейцем: что известно

Напомним, 26 мая сообщалось, что в Киеве произошло ДТП с летальным исходом. Судья ночью сбил военнослужащего Национальной гвардии Украины Вадима Бондаренко и тот скончался на месте от полученных травм. Алексей Тандыр был задержан, но сначала отказался проходить проверку на наличие алкоголя в крови.

Пьяный судья в ночь на 26 мая сбил насмерть военнослужащего

27 мая Печерский суд столицы начал рассматривать дело судьи. Во время заседания он заявил, что не считает себя виноватым в трагедии и сразу же начал жаловаться на плохое самочувствие.

Также 11 июля в ГБР сообщали, что часть экспертиз показала, что Тандыр был в состоянии алкогольного опьянения, когда сел за руль. По информации следователей, судья принимал все меры для того, чтобы сокрыть следы алкогольного опьянения и пытался предотвратить установление точного количества алкоголя во время проверки. Использовал он для этого свои юридические знания и профессиональные навыки.