Митрополит ПЦУ заявил, что власти Украины "выдумывают" войну, – соцсети (видео)

По словам митрополита Черновицкого и Буковинского Даниила, паломникам приходится "вопреки невозможному" преодолевать путь, чтобы собраться у святилища.

Митрополит Черновицкий и Буковинский Православной церкви Украины (ПЦУ) Даниил (Михаил Ковальчук) сказал в обращении к прихожанам, что власти Украины "выдумывают" войну. Соответствующее видео было опубликовано в TikToK пользователем _pravoslavie_upc_ 8 августа.

На видеоролике священнослужитель выступает с речью, утверждаея, что людям не разрешают паломничество к святилищу.

"Дорогие паломники, мы склоняемся перед вами так как вы преодолеваете вопреки невозможному. Наша власть выдумывает то войну, то боится, чтобы московские их не осудили и не позволяли нам вас собрать в это святилище", — заявил митрополит.

Что известно о митрополите Данииле

Митрополит Черновицкий и Буковинский ПЦУ Даниил (Михаил Ковальчук) родом из Ивано-Франковской области.

В 1970 году он поступил на дневное отделение Московской Духовной Семинарии. До 1990 года служил клириком в Ивано-Франковской епархии РПЦ МП.

В 1990 году принял сан епископа в Украинской православной церкви Киевского патриархата с титулом "Черновицкий и Буковинский". В сентябре 1994 года преподнесен в сан митрополита.

Напомним, что 7 августа митрополита Винницких епархий Украинской православной церкви Московского патриархата приговорили к пяти годам тюрьмы за оправдание российской вооруженной агрессии против Украины.

Мы также сообщали, что 7 августа наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили из-под стражи. За него внесли залог в размере более 900 тысяч долларов. По словам адвоката митрополита, залог внесли больше тысячи людей.