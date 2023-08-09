"Власть придумывает войну и боится осуждения Москвы": в ПЦУ объяснили заявление митрополита

В пресс-службе церкви заверили, что митрополит Даниил был возмущен выборочным действием запрета на паломничества. По словам представителя митрополита Евстратия, представитель ПЦУ мог неправильно подобрать слова из-за своего возраста.

Митрополит Черновицкий и Буковинский Православной Церкви Украины Даниил (Михаил Ковальчук) в речи к верующим заявил, что власть "то придумывает войну, то боится, чтобы московские их не осудили". Пресс-служба ПЦУ в комментарии Hromadske объяснила его слова.

Спикер Киевской Митрополии ПЦУ митрополит Евстратий (Зоря) рассказал, что Ковальчук говорил об официально установленном запрете проводить массовые паломничества, введенном из-за войны.

"Но этот запрет на практике не выполняется везде одинаково: когда речь идет о мероприятиях, которые организовывает Московский патриархат, то их проводят фактически без запрета. Можно привести примеры походов на Почаев. Это, как можно понять из речи, и возмущает митрополита Даниила", — подчеркнул представитель ПЦУ.

В то же время митрополит Евстратий согласился, что слова о "вымышленной войне" были некорректными. В ПЦУ заверили, что позиция церкви "однозначна и много раз засвидетельствована".

"Определение "вымышленная война" категорически противоречит позиции ПЦУ и не может ни в коем случае трактоваться не только как официальное мнение церкви, но и как мнение на уровне отдельных ее представителей. [...] Совершенно очевидно, что он абсолютно некорректно употребил словосочетание "вымышленная война" и поэтому должен разъяснить, что он сделал это ошибочно", — сказал спикер.

Он предположил, что ошибка могла произойти из-за возраста митрополита, ведь ему исполнилось уже 74 года. Также представитель ПЦУ отметил, что учитывая чувствительность темы и резонанс митрополиту Даниилу стоит извиниться за неправильно сформулированную мысль.

Напомним, 8 августа в соцсетях появилось видео, на котором митрополит ПЦУ обращается к прихожанам, критикуя власть. В частности, прозвучали слова о "вымышленной войне" и "страхе осуждения Москвы".

Как отмечал Фокус, на кадрах — Митрополит Черновицкий и Буковинский ПЦУ Даниил (Михаил Ковальчук). Уроженец Ивано-Франковской области принял сан УПЦ КП в 1990 году.

27 июля ПЦУ утвердила решение о переходе на новоюлианский календарь. Теперь церковь будет отмечать Рождество 25 декабря, а День Святого Николая — 6 декабря.