На Николаевщине легковушка врезалась в карету скорой помощи: есть жертвы (фото)

ДТП произошло возле села Михайловка Новоодесской общины Николаевской области. Погибли три человека, рассказали в полиции.

В четверг, 10 августа, примерно в 13:20 легковушка "Volkswagen Jetta" врезалась в автомобиль скорой помощи "Peugeot Partner". Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Facebook.

"На автодороге Н-24 "Благовещенское-Николаев" неподалеку от с. Михайловка Новоодесской общины произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "Volkswagen Jetta" и автомобиля скорой медицинской помощи "Peugeot Partner", — говорилось в сообщении.

Отметили, что в результате аварии погиб водитель легковушки, водитель и пассажир-медработник кареты скорой помощи. На месте работали правоохранители, которые устанавливали все обстоятельства и причины ДТП, спасатели и медики.

Дорожно-транспортное происшествие следователи квалифицировали по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких лиц".

Фото: Нацполиция

Напомним, 31 июля Фокус писал, что в ассоциации "Укравтопром" заявили о том, что с января по июнь 2023 года в результате ДТП погибло 1 314 и было травмировано 12 755 человек в Украине. В частности, на 15,3% погибло больше человек в первую половину 2023 года в ДТП, чем за аналогичный период прошлого года. Количество травмированных людей увеличилось почти на 43%.

2 августа недалеко от населенного пункта Песочин в Харьковской области автомобиль сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе. Виновником ДТП стал сотрудник полиции города Киева. Общественная активистка и основательница БФ "Восток Феникса" Валентина Лаптий заявила, что правоохранителя, который виновен в смертельном ДТП, отпустили.