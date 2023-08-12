Протезы вживили прямо в кости, — история невероятного мужества афганца и военного ВСУ

57-летний защитник Украины Игорь Крупнов стал первым человеком в Украине, которому провели уникальное протезирование по методу остеоинтеграции. На фронте мужчина наткнулся на противотанковую мину, потеряв обе конечности, поэтому австралийские врачи решили вживить протезные имплатны военному прямо в кости, вернув возможность ходить. Как попал на войну, получил ранения, и как сейчас чувствует себя, Игорь Крупнов рассказал Фокусу в своей уникальной истории.

Проводил жену и поехал в военкомат

Игорь — ветеран войны в Афганистане, служил в подразделении спецназначения. До широкомасштабного вторжения занимался собственным бизнесом в Днепре — строил бассейны.

Мужчина признается, что после Оранжевой революции стало понятно, что Россия от Украины не отвяжется, поэтому большая война стала вопросом времени.

"Я следил за политикой еще с 2004 года, когда состоялись известные выборы президента и избрали Ющенко. Я тогда встал на сторону демократических сил, довольно плотно отслеживал политические события внутри страны, и видел влияние России на нашу политику. Этот вектор мне очень не нравился. Что касается начала войны в феврале 2024 года, то тревога уже висела в воздухе. И я считал, что вероятность нападения очень высока. Но все же надеялся, что россияне не решатся на это", — рассказывает Крупнов.

Военный поясняет, что после начала большой войны решение пойти добровольцем на фронт созрело почти сразу.

"Жена приняла решение ехать за границу к дочери. Я жену провел до границы, а потом вернулся и сразу обратился в военкомат", — вспоминает мужчина.

"Люди на освобожденных территориях встречали нас со слезами"

После обучения на Яворовском полигоне в мае 2022 года Игорь Крупнов оказался на южном направлении. Там было уже очень горячо.

"Преимущество врага в артиллерии ощущалось очень сильно. Паритет сил был примерно 1 к 5. Примерно таким же было преимущество врага и по интенсивности обстрелов. Мы, конечно, также отвечали врагу, но работали только по "жирным" целям, где было скопление техники. Наше подразделение занималось корректировкой огня с использованием БПЛА, — рассказывает военный, — Нам противостояли российские десантники и это были контрактники, не мобилизованные. Поэтому мы ощущали на себе, что это не какие-то там дилетанты. Они делали ошибки, но надо отметить, что они очень классно закапываются, у них были очень мощные блиндажи, окопы".

Однако в ноябре прошлого года ситуация на юге в корне изменилась. Антоновский мост был поврежден, логистика врага отрезана от тылового обеспечения и россияне стали отступать. ВСУ наступали, и Игорь Крупнов также — в составе своего подразделения.

"И это были очень волнующие моменты. Мы заходили в поселки, где были наши люди, и они были очень рады нашему приходу. И это была не какая-то постановка. Там были и слезы радости, и очень теплые приветствия. И везде нас принимали и сразу угощали домашней едой: борщом, жареной картошкой. Мы почувствовали очень теплое отношение людей на этих свободных территориях", — вспоминает военный.

Однако в ходе контрнаступления мужчина получил тяжелое ранение.

"Машина, на которой я ехал, попала на минное поле. Мы ехали на гражданском внедорожнике и сработали сразу две противотанковые мины под левым и правым колесом. Машина подлетела и приземлилась на крышу через 10 метров, а потом вспыхнула. Очень хорошо, что двери не заблокировались, открылись, и меня вытащили из машины, оказали первую медицинскую помощь, наложили турникеты", — рассказывает Крупнов.

На противотанковые мины мужчина наталкивался еще в Афганистане.

"Там я также дважды подрывался, но подрывался на бронетранспортере, и это было не так болезненно, по сравнению с тем, когда ты подрываешься на гражданском джипе. Никаких телесных повреждений у меня после того не было, кроме контузии", — добавляет военный.

Уникальная операция

После ранения Игоря доставили в больницу Николаева. Мужчина признается, что у врачей не было возможности сохранить конечности.

"Потому что на одной ноге уже развивалась гангрена и там уже вопросов никаких не было. Другую ногу еще пытались сохранить, но потом оказалось, что шансов нет и надо ампутировать обе ноги. То есть, сначала была одна ампутация, потом другая, потом еще несколько реампутаций, чтобы стабилизировать процесс заживления ран. Всего было 9 операций", — объясняет мужчина.

Военный говорит, что в первый период после ранения радовался, что вообще остался жив, поэтому тяжелые мысли его не "грызли", а потом...

"Я радовался тому, что вижу за окном своей палаты: солнце, снег, людей, видел жизнь. И это меня вдохновило. Но потом наступило время, когда я действительно думал: ну что это за жизнь без ног? Трудно было. Но я чувствовал поддержку жены, семьи, друзей, и побратимов-афганцев — меня поддерживали каждый день. Я думаю, что именно это меня поддерживало в те тяжелые дни, когда я чувствовал такую депрессию", — добавляет защитник.

Далее настало время протезирования.

"Я видел в отделении ребят, которые сначала ездили на колясках, а потом становились на протезы и ходили, а потом выписывались для гражданской жизни, некоторые даже вернулись на фронт. Я понял, что просто немного другое качество жизни у меня будет. Я уже марафон в своей жизни не пробегу, и с парашютом не прыгну, но все в твоей голове: все, что ты задумаешь, ты обязательно достигнешь. И это дало мне силы", — признается Крупнов.

Однако первый опыт ходьбы на обычных протезах для Игоря был не очень удачным. В мирной жизни, до большой войны мужчина пробегал марафоны, а после ранения не мог одолеть на протезах и 100 метров.

"Ходьбой это не назовешь. Это передвижение с помощью ходунков. И это было больше похоже на прыжки, пожалуй, чем на ходьбу. По ощущениям было очень больно. Я за одну проходку шел 70 метров в одну сторону, 5 минут на отдых, а потом 70 метров обратно в палату. Это рекорд. И почти никакого контроля. Очень тяжело было держать баланс. Однажды упал на тренировке довольно больно. Я не понимал, как я буду ходить на этих протезах", — вспоминает военный.

Но в один момент все круто изменилось. В Украину приехал ортопед-травматолог из Австралии Муньед Аль Мудерис, который специализировался на операциях по остеоинтеграции. Это метод протезирования, когда часть протеза вживляют пациенту прямо в кисту, а затем подгоняют искусственную стопу. С такими протезами человек может даже различать поверхности под искусственными стопами. Провести такую операцию предложили и нашему герою.

"Насколько я знаю, такие предложения делали много кому, но не все соглашались, потому что для Украины это эксперимент", — объясняет мужчина.

Впрочем, Игорь все же решился на 10 операцию по остеоинтеграции.

"Через два дня после операции врач сказал: "Давай, поднимайся на ноги, на эти импланты". Я думал сначала, что он шутит, там же еще кровь текла из ран. Но по его методике, именно на второй день можно вставать уже на ноги. Я стал на ноги и почувствовал... поверхность. Это чувство, которое я уже забыл. И, неожиданно, это было не больно! Нельзя сказать, что это было супер-комфортно, но, как минимум, не больно", — рассказывает военный.

Сейчас Игорь Крупнов активно учится ходить на новых ногах

"По ходьбе рекорды не ставлю, но, по моим подсчетам, прохожу около 3 километров в день. Вот сейчас планирую сходить пешком на рынок. Это где-то километр в одну сторону. Не хочу ехать за рулем, хочу сам пройтись пешком", — говорит мужчина.

По словам военного, победа Украины — неотвратима.

"Мы защищаем свою землю. А своя земля дает силы. Я чувствовал это, когда был на фронте. Я это чувствовал, когда иногда наступала депрессия. И это действительно давало силы. И это главное", — резюмировал Игорь Крупнов.

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