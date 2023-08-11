Тело выбросили в реку: на Закарпатье суд вынес приговор детям, которые убили собственную мать (фото)

Брат с сестрой договорились об убийстве матери, чтобы та не рассказала отцу, который был в отъезде, об их недостойных поступках. Орудием убийства выбрали скалку и нож.

В Закарпатской области Хустский районный суд вынес приговор двум подросткам, которые жестоко убили собственную мать и избавились от ее тела. Им назначили по 14 лет тюрьмы и выплату компенсации отцу в размере 1,6 млн гривен. Об этом сообщает Zaxid.net.

Убийство произошло в Хусте в 2017 году. 18-летний парень и его 15-летняя сестра решили убить мать, чтобы она не рассказала отцу о краже, которую совершила дочь.

В ночь на 19 февраля, когда женщина уснула, дети пришли к ней в комнату. Сын достал деревянную скалку и начал бить ею мать. Когда подростки заметили, что после избиения мать не умерла, дочь принесла нож и дала его брату, чтобы тот завершил начатое. Он нанес им матери множественные удары по телу. В то время его сестра прижала подушку к лицу женщины и так держала, пока она не перестала дышать.

После убийства подростки взяли тело матери, раздели ее и бросили в реку. Вещи спрятали в сарае.

Отца подростков дома на момент убийства жены не было. Когда он вернулся, начал ее искать и написал заявление в полицию. Правоохранители впоследствии установили, что женщину убили ее собственные дети.

Подростки, которые совершили убийство матери Фото: Нацполиции Закарпатской области

На суде сын признался в убийстве матери и отрицал участие в преступлении сестры. Дочь убитой не признала вину и отказалась давать показания.

Подросткам суд назначил по 14 лет тюрьмы и выплату компенсации отцу в размере 800 тыс. грн за причиненный моральный ущерб.

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