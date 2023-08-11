Сауна и винный погреб: журналисты показали резиденцию Митрополита Павла (видео)

На нижних этажах расположены тренажерный зал и сауна. Можно увидеть и винный погреб, но без напитков.

Дом Митрополита Павла, бывшего руководителя Киево-Печерской лавры, создан таким образом, что прихожане видели только один этаж. Об этом 11 августа сообщила ТСН.

На нижних этажах расположены тренажерный зал и сауна. Можно увидеть и винный погреб, но без напитков.

Одна "скромная" комната особенно заинтересовала ученых, которые осматривали помещение. Специалисты предположили, что в этом помещении может быть еще один неизвестный никому вход в ближние пещеры, которые во время строительства решили замуровать.

В резиденции священнослужителя УПЦ обнаружили и три дополнительных этажа по направлению вниз, расположенные со стороны днепровской кручи. Только избранные лица могли спускаться туда. Недавно в помещении произошел прорыв водопроводной трубы. Работники заповедника для себя сделали открытие.

Киево-Печерская лавра: доступ закрыли полицейские

Правоохранители 11 августа прекратили пускать в нижнюю часть Киево-Печерской лавры всех, кроме студентов духовной академии и монахов. Сделали они это для того, чтобы сотрудники заповедника провели инвентаризацию нескольких корпусов святыни, что не удалось сделать длительное время. Несколько десятков неизвестных лиц решили закрыться в гостинице и нескольких помещениях.

Вход на территорию нижней Лавры временно ограничили. Несколько храмов все же можно посетить для молитв. Такое решение было принято в связи с невыполнением прихожанами УПЦ решения суда, которое обязывает вернуть здания под контроль государства".

Напомним, 7 августа Митрополита УПЦ Павла выпустили из-под стражи. За него внесли залог в размере более 900 тысяч долларов примерно тысяча человек.