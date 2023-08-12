Впереди только принц: Зеленский обошел Байдена в американском рейтинге популярности

Украинский лидер набрал 57% поддержки среди граждан США, но 29% высказались о нем негативно. При этом, конкуренты на выборах президента Байден и Трамп набрали одинаковый уровень поддержки.

Президент Украины Владимир Зеленский вошел в топ предпочтений граждан Соединенных Штатов Америки, за которыми они следят. Обошел главу государства лишь один человек. Об этом говорится в опросе социологической компании Gallup от 9 августа.

Наиболее популярным у американцев стал претендент на королевский престол в Великобритании — принц Уильям. Он набрал 59% поддержки и лишь 22% негативной реакции.

На втором месте украинский президент Владимир Зеленский, которого поддерживают уже 57% опрошенных граждан, а вот 29% оценивают его негативно. При этом, как отметили представители Gallup, если у британского принца поддержка одинаковая как среди демократов, так и среди республиканцев, то Владимира Зеленского больше поддерживают представители Демократической, чем Республиканской партии. Разница практически в три раза.

Эти две фигуры единственные участники опроса, которым удалось доиться уровня одобрения свыше 50%.

На третьем месте расположилась первая леди США Джилл Байден — 49% поддержки и 39% – отрицательная реакция. Далее расположился король Великобритании Чарльз III — 46% против 37%.

А вот конкуренты на будущих выборах президента Джо Байден и Дональд Трамп имеют одинаковый рейтинг одобрения среди американцев — 41%, но большая часть участников опроса все же настроена негативно против них — 57% и 55% соответственно.

Самым непопулярным в рейтинге оказался президент Российской Федерации Владимир Путин, действия которого позитивно оценивает только 5% граждан. Еще 90% настроены негативно против него. Это самый низкий показатель для главы Кремля с 2002 года, когда и начали проводить опрос.

Американцы составили новый рейтинг одобрения публичных личностей Фото: Gallup

Напомним, 3 мая сообщалось, что Украина поднялась на 27 позиций, а РФ продолжает падать в рейтинге свободы прессы в мире. В организации "Репортеры без границ" отметили, что несмотря на войну, Украина продолжает борьбу с кремлевской пропагандой, чего не скажешь про Российскую Федерацию.