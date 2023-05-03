Свобода прессы в мире: Украина поднялась на 27 позиций, а РФ продолжает падать (рейтинг)

В организации "Репортеры без границ" отметили, что несмотря на войну, Украина продолжает борьбу с кремлевской пропагандой, чего не скажешь про Российскую Федерацию.

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Украина в 2023 году значительно поднялась в мировом рейтинге свободы, а вот наши соседи в лице Российской Федерации продолжают падать и приближаться в списке к Северной Корее. Об этом сообщает организация "Репортеры без границ".

Данный рейтинг оценивает среду журналистики в 180 странах мира. "Очень серьезная" ситуация в 31 стране, "трудная" в 42 странах", "проблемная" в 55 и "хорошая" в оставшихся 52.

Несмотря на полномашстабную войну в Украине, которая длится уже более года, Киев поднялся в рейтинге с 106 до 79 места. Российская Федерация наоборот. В 2022 году она занимала 155 место в списке, а теперь 164 из 180.

В отчете также вспоминается, что после начала российской агрессии Украина оказалась "на переднем крае сопротивления распространению кремлевской пропаганды", а вот Кремль лишь ужесточил и усилил распространение пропаганды.

Рейтинг свободы прессы 2023 года Фото: Reporters without borders

Первенство седьмой год подряд удерживает Норвегия. Далее в рейтинге можно увидеть Ирландию, Данию, Швецию, Финляндию и Нидерланды, соответственно.

В антилидерах удерживаются страны Азии: 178 место — Вьетнам, 179 место — Китай, и худшая ситуация, по мнению организации, в Северной Корее. Она замыкает рейтинг.

Рейтинг свободы прессы 2023 года Фото: Reporters without borders Рейтинг свободы прессы 2023 года Фото: Reporters without borders

Напомним, 24 марта соцопрос показал, что поляки фундаментально изменили отношение к украинцам, что стало рекордом за всю историю. По данным исследовательского института CBOS, россияне и белорусы находятся на дне рейтинга симпатий поляков. Лучше всего в Польше относятся к американцам, итальянцам и англичанам.