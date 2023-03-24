Рекорд за всю историю: поляки фундаментально изменили отношение к украинцам, – опрос

По данным исследовательского института CBOS, россияне и белорусы находятся на дне рейтинга симпатий поляков. Лучше всего в Польше относятся к американцам, итальянцам и англичанам.

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Польский институт по изучению общественного мнения CBOS исследовал мнения граждан Польши по отношению к разным национальностям и пришел к выводу, что уровень симпатии к украинцам сейчас самый высокий за всю историю исследования. Результаты опроса обнародовало издание Onet Wiadomości.

Социологи выяснили, что за последний год среди поляков существенно улучшилось отношение к гражданам Украины (51% симпатии, 17% неприязни), что является рекордным уровнем благосклонности.

Лучше всего поляки относятся к гражданам США (68% симпатии и 6% неприязни). Жители Польши также придерживаются хорошего мнения об итальянцах (61% симпатии, 8% неприязни) и британцах (60% симпатии, 11% неприязни).

Что касается уровня симпатии поляков к гражданам Российской Федерации, то он достиг исторического минимума, что привело россиян на последнее место рейтинга (6% симпатии против 82% неприязни). Исследователи отмечают, что за последние 30 лет в Польше не наблюдалось столь резкого ухудшения отношения к представителям другой страны.

Граждане соседней Беларуси вызывают у поляков немного меньше отрицательных эмоций (19% симпатии и 51% неприязни). Также сообщается о рекордной антипатии к гражданам Венгрии (36% против 27% неприязни).

Напомним, что по данным исследования Киевского международного института социологии (КМИС) от 20 марта, 63% граждан Украины считают поляков наиболее близким к себе народом с точки зрения менталитета и истории.

В опросе КМИС от 24 марта также говорится, что за последний год 69% взрослых граждан Украины заметили за собой рост интереса к изучению истории своей страны. Большинство участников исследования положительно относятся к украинским историческим персонажам, причастным к становлению государства.

По данным опроса, опубликованного Центром Разумкова 24 марта, 37% украинцев пережили потерю или ранения близких людей после начала полномасштабной войны, развязанной Российской Федерацией.