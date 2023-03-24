Почти 70% украинцев стали больше интересоваться историей за последний год, – опрос (инфографика)

По результатам опроса выяснилось, что большинство (85%) украинцев считают государственную политику в сфере исторической памяти необходимой. При этом 55% считает, что государство недостаточно занимается исторической памятью.

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69% взрослых украинцев почувствовали рост интереса к истории своей страны за последний год. Об этом свидетельствуют данные, опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Почти 70% украинцев стали больше интересоваться историей за последний год

Большинство опрошенных имеют положительное отношение к украинским историческим фигурам, игравшим роль в становлении нации и государства, и резко отрицательно воспринимают российских или советских политических лидеров и деятелей.

Например:

к Михаилу Грушевскому положительно относятся 90% жителей страны, отрицательно – 3%,

к Ярославу Мудрому положительно относятся 87%, отрицательно – 3%,

положительное отношение к Вячеславу Чорновилу имеют 86%, негативное – 5%

Ивана Мазепу положительно воспринимают 84%, отрицательно – 7%

к Степану Бандере положительное отношение выразили 83%, отрицательное – 11%

положительное отношение к Иосифу Сталину имеют 6%, отрицательное – 90%

Отношение украинцев к историческим деятелям

Среди исторических событий, которые имели позитивную роль для Украины, опрашиваемые признали: восстание Богдана Хмельницкого (83%), существование УНР и освободительные соревнования 20-х годов ХХ века (67%), создание ОУН (75%), передача Крыму в состав УССР (70%), распад СССР (83%), Революция на граните (30%), Оранжевая Революция (70%), Революция Достоинства (83%).

Негативную роль в истории украинского народа, по мнению опрошенных, имели: создание СССР (73%), коллективизация (70%), Вторая мировая война (87%), Холокост (91%), введение советских войск в Афганистан (92%), нынешняя российско-украинская война (81%).

Также выяснилось, что большинство (85%) украинцев считают государственную политику в сфере исторической памяти необходимой. При этом 55% считает, что государство недостаточно занимается исторической памятью, 31% считают, что достаточно, и 8% – чрезмерно вмешивается в вопросы истории.

Опрос был проведен в январе 2023 года.

На заседании Рады 21 марта 281 народный депутат поддержал инициативу по сдаче экзаменов по истории Украины, основ Конституции Украины и соответствующего уровня владения государственным языком для получения украинского гражданства.

Ранее Фокус сообщал, что в июле 2022 года Министерство образования получило задачу разработать комплексный экзамен на знание языка, истории и основного закона Украины. Руководитель Кабмина Денис Шмыгаль также отметил, что Министерство внутренних дел и Министерство юстиции должны подготовить и внести на рассмотрение правительства соответствующие проекты законов.