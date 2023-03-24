Майже 70% українців стали більше цікавитися історією за останній рік, — опитування (інфографіка)
За результатами опитування з'ясувалося, що більшість (85%) українців вважають державну політику у сфері історичної пам'яті необхідною. Водночас 55% вважають, що держава недостатньо займається історичною пам'яттю.
69% дорослих українців відчули зростання інтересу до історії своєї країни за останній рік. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Більшість опитаних мають позитивне ставлення до українських історичних постатей, які грали роль у становленні нації та держави, і різко негативно сприймають російських чи радянських політичних лідерів і діячів.
Наприклад:
- до Михайла Грушевського позитивно ставляться 90% жителів країни, негативно — 3%,
- до Ярослава Мудрого позитивно ставляться 87%, негативно — 3%,
- позитивне ставлення до В'ячеслава Чорновола мають 86%, негативне — 5%
- Івана Мазепу позитивно сприймають 84%, негативно — 7%
- до Степана Бандери позитивне ставлення висловили 83%, негативне — 11%
- позитивне ставлення до Йосипа Сталіна мають 6%, негативне — 90%
Серед історичних подій, які мали позитивну роль для України, опитувані визнали: повстання Богдана Хмельницького (83%), існування УНР і визвольні змагання 20-х років ХХ століття (67%), створення ОУН (75%), передача Криму до складу УРСР (70%), розпад СРСР (83%), Революція на граніті (30%), Помаранчеву революцію (70%), Революцію Гідності (83%).
Негативну роль історії українського народу, на думку опитаних, зіграли: створення СРСР (73%), колективізація (70%), Друга світова війна (87%), Голокост (91%), введення радянських військ в Афганістан (92%), нинішня російсько-українська війна (81%).
Також з'ясувалося, що більшість (85%) українців вважають державну політику у сфері історичної пам'яті необхідною. Водночас 55% вважають, що держава недостатньо займається історичною пам'яттю, 31% вважають, що достатньо, і 8% — що надмірно втручається в питання історії.
Опитування було проведене в січні 2023 року.
На засіданні Ради 21 березня 2812 року народні депутати підтримали ініціативу зі складання іспитів з історії України, основ Конституції України та відповідного рівня володіння державною мовою для здобуття українського громадянства.
Раніше Фокус повідомляв, що в липні 2022 року Міністерство освіти отримало завдання розробити комплексний іспит на знання мови, історії та основного закону України. Керівник Кабміну Денис Шмигаль також зазначив, що Міністерство внутрішніх справ і Міністерство юстиції мають підготувати й внести на розгляд уряду відповідні проєкти законів.