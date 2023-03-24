Майже 70% українців стали більше цікавитися історією за останній рік, — опитування (інфографіка)

За результатами опитування з'ясувалося, що більшість (85%) українців вважають державну політику у сфері історичної пам'яті необхідною. Водночас 55% вважають, що держава недостатньо займається історичною пам'яттю.

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69% дорослих українців відчули зростання інтересу до історії своєї країни за останній рік. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Майже 70% українців стали більше цікавитися історією за останній рік

Більшість опитаних мають позитивне ставлення до українських історичних постатей, які грали роль у становленні нації та держави, і різко негативно сприймають російських чи радянських політичних лідерів і діячів.

Наприклад:

до Михайла Грушевського позитивно ставляться 90% жителів країни, негативно — 3%,

до Ярослава Мудрого позитивно ставляться 87%, негативно — 3%,

позитивне ставлення до В'ячеслава Чорновола мають 86%, негативне — 5%

Івана Мазепу позитивно сприймають 84%, негативно — 7%

до Степана Бандери позитивне ставлення висловили 83%, негативне — 11%

позитивне ставлення до Йосипа Сталіна мають 6%, негативне — 90%

Ставлення українців до історичних діячів

Серед історичних подій, які мали позитивну роль для України, опитувані визнали: повстання Богдана Хмельницького (83%), існування УНР і визвольні змагання 20-х років ХХ століття (67%), створення ОУН (75%), передача Криму до складу УРСР (70%), розпад СРСР (83%), Революція на граніті (30%), Помаранчеву революцію (70%), Революцію Гідності (83%).

Негативну роль історії українського народу, на думку опитаних, зіграли: створення СРСР (73%), колективізація (70%), Друга світова війна (87%), Голокост (91%), введення радянських військ в Афганістан (92%), нинішня російсько-українська війна (81%).

Також з'ясувалося, що більшість (85%) українців вважають державну політику у сфері історичної пам'яті необхідною. Водночас 55% вважають, що держава недостатньо займається історичною пам'яттю, 31% вважають, що достатньо, і 8% — що надмірно втручається в питання історії.

Опитування було проведене в січні 2023 року.

На засіданні Ради 21 березня 2812 року народні депутати підтримали ініціативу зі складання іспитів з історії України, основ Конституції України та відповідного рівня володіння державною мовою для здобуття українського громадянства.

Раніше Фокус повідомляв, що в липні 2022 року Міністерство освіти отримало завдання розробити комплексний іспит на знання мови, історії та основного закону України. Керівник Кабміну Денис Шмигаль також зазначив, що Міністерство внутрішніх справ і Міністерство юстиції мають підготувати й внести на розгляд уряду відповідні проєкти законів.