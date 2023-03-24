Рекорд за всю історію: поляки фундаментально змінили ставлення до українців – опитування

За даними дослідницького інституту CBOS, росіяни та білоруси перебувають на дні рейтингу симпатій поляків. Найкраще у Польщі ставляться до американців, італійців та англійців.

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Польський інститут з вивчення громадської думки CBOS досліджував думки громадян Польщі щодо різних національностей та дійшов висновку, що рівень симпатії до українців зараз найвищий за всю історію дослідження. Результати опитування оприлюднило видання Onet Wiadomości.

Соціологи з'ясували, що за останній рік серед поляків суттєво покращилося ставлення до громадян України (51% симпатії, 17% ворожості), що є рекордним рівнем прихильності.

Найкраще поляки ставляться до громадян США (68% симпатії та 6% ворожості). Жителі Польщі також дотримуються хорошої думки про італійців (61% симпатії, 8% ворожості) та британців (60% симпатії, 11% ворожості).

Щодо рівня симпатії поляків до громадян Російської Федерації, то він досяг історичного мінімуму, що привело росіян на останнє місце рейтингу (6% симпатії проти 82% ворожості). Дослідники зазначають, що за останні 30 років у Польщі не спостерігалося такого різкого погіршення ставлення до представників іншої країни.

Громадяни сусідньої Білорусі викликають у поляків трохи менше негативних емоцій (19% симпатії та 51% ворожості). Також повідомляється про рекордну антипатію до громадян Угорщини (36% проти 27% ворожості).

Нагадаємо, що за даними дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) від 20 березня, 63% громадян України вважають поляків найближчим до себе народом з погляду менталітету та історії.

В опитуванні КМІС від 24 березня також йдеться, що за останній рік 69% дорослих громадян України помітили зростання інтересу до вивчення історії своєї країни. Більшість учасників дослідження позитивно ставляться до українських історичних персонажів, які причетні до становлення держави.

За даними опитування, опублікованого Центром Разумкова 24 березня, 37% українців пережили втрату чи поранення близьких людей після початку повномасштабної війни, розв'язаної Російською Федерацією.