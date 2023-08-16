Игровые ноутбуки за 1,5 миллиона гривен: мэр Кременчуга отреагировал на скандал (документы)

Виталий Малецкий заявил, что мощные ноутбуки были закуплены по просьбе военнослужащих. По его словам, техника была приобретена по рыночной цене.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий прокомментировал закупку партии игровых ноутбуков Dream Machines. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ноутбуки заказывали не для мэрии, а для военных, по их заявке", — объяснил чиновник.

Городской глава утверждает, что информация о переплате не соответствует действительности и ноутбуки были закуплены по рыночной цене 69 тысяч гривен.

Виталий Малецкий также заявил, что военные попросили приобрести их еще одну партию ноутбуков, однако после подписания соответствующего договора мэрия якобы обнаружила ошибку в первичных документах. По словам чиновника, договор был расторгнут.

"Таким образом, никаких переплат не было, как и самой закупки ноутбуков по завышенным ценам", — заключил мэр Кременчуга.

Мэр сообщил, что ноутбуки были закуплены по рыночной цене Мэрия нашла ошибку в первичных документах Мэрия нашла ошибку в первичных документах

Закупка ноутбуков властями Кременчуга: что известно

Напомним, что по данным Prozorro, исполнительный комитет городского совета Кременчуга закупил партию игровых ноутбуков на 1,5 миллиона гривен. Закупки были проведены без тендера, что в условиях войны разрешено государством.

На портале было указано, что поставка осуществлялась через компанию "Активбуд-М" и цена каждого ноутбука составила 99 000 грн. Всего было приобретено 15 игровых моделей Dream Machines RG3060-15 за 1 486 080.

Закупка игровых ноутбуков через Prozorro

Ранее, 10 августа, мы также писали о том, что расследователи получили документы, свидетельствующие о возможных нарушениях при закупках одежды для ВСУ, которые проводят в Министерстве обороны Украины.