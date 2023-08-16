Власти Кременчуга закупили игровые ноутбуки ради "войны", переплатив 450 000 грн

Ноутбуки Dream Machines на розничном рынке стоят 63 000 грн, исполком заплатил за них по 99 000. Такую акцию чиновники назвали "Украинской освободительной войной".

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Исполнительный комитет городского совета Кременчуга через систему Prozorro закупила партию игровых ноутбуков на 1,5 миллиона грн под лозунгом "Украинская освободительная война. Об этом свидетельствуют данные официального сайта публичных закупок.

Закупки были проведены без тендера, что в условиях войны разрешено государством. Поставка осуществлялась через компанию "Активбуд-М" и цена каждого ноутбука составила 99 000 грн. Всего было приобретено 15 игровых моделей Dream Machines RG3060-15 (RG3060-15UA38) за 1 486 080 грн с НДС, и организаторы закупки указали пометку: "Украинская освободительная война". Для каких целей исполкому понадобились такие дорогие и мощные компьютеры, пока неизвестно.

Под эгидой "Освободительной Войны" исполком Кременчуга потратила на игровые ноутбуки 1,5 млн грн Фото: Скриншот

Подобную модель можно приобрести в интернет-магазинах (например, в интернет-магазине Розетка) за 63 000 грн. Получается, что за каждое устройство исполком переплатил около 30 000 грн, а всего — около 450 000 грн.

Прямо сейчас этот же ноутбук стоит на 30 тыс. грн. дешевле Фото: Скриншот

По данным "УНИАН", городской совет Кременчуга заказывал у компании "Активбуд-М" зарядные станции, планшеты и другие товары по завышенным ценам через прямые договоры с компанией и без проведения конкурса через систему Prozorro. Например, 5 зарядных станций EcoFlow DELTA Max 1600 приобрели по 68 256 грн, хотя на сайте официального представителя бренда в Украине она стоит 54 999 грн.

По данным проекта YouControl, компания "Активбуд-М" принадлежит Наталье Хоменко и Наталье Литвиненко, а директором является Александр Филлипов. С 2022 года фирма получила подряды в Полтавской области на 24 млн грн.

Закупка игровых ноутбуков без тендера через систему Prozorro

Согласно сервису Clarity Project, за год своего существования "Активбуд-М" получила 87 государственных контрактов на общую сумму 17,76 млн грн, при этом лишь 4 из 106 тендеров признали конкурентными. Больше всего заказов компания получила от горсовета Кременчуга — на 22,4 млн грн. За последние несколько месяцев 2023 года они заключили еще четыре сделки на общую сумму более 13 млн грн, а в августе "Активбуд-М" получила заказы на поставку ноутбуков, зарядных станций, оптических и тепловизионных прицелов для военных.

Ранее Фокус рассказывал, что украинка создала фейковый онлайн-магазин и поплатилась за обман. Девушка заработала на своих клиентках чуть больше 7 тысяч гривен, а теперь лишится 51 тысячи гривен и смартфона iPhone 14 Pro.