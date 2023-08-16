Украинка создала фейковый онлайн-магазин и поплатилась за обман: что решил суд

Девушка заработала на своих клиентках чуть больше 7 тысяч гривен, а теперь лишится 51 тысячи гривен и смартфона iPhone 14 Pro.

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В Ивано-Франковской области наказали студентку, которая запустила фейковый онлайн-магазин по продаже одежды и обманывала покупателей. Подробности дела освещены в решении Коломыйского районного суда.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что девушка еще в сентябре 2022 года создала в соцсети Instagram страницу несуществующего магазина одежды. От женщин, которые писали ей с целью купить товар студентка требовала внести на банковскую карту полную предоплату, после чего блокировала клиенток и больше никак не выходила с ними на связь.

Так, одна женщина, желающая купить платье, перевела украинке 630 грн. После этого девушка неоднократно обещала отправить оплаченный товар, но так и не сделала этого. Еще одна заказчица захотела купить в "интернет-магазине" сразу два товара — костюм и платье. За них она заплатила 1688 гривен, но тоже не получила посылку с одеждой. В декабре 2022 года покупку в "магазине" сделала еще одна украинка: заплатила 1328 гривен за платья, которые злоумышленница также отказалась ей высылать.

С каждым таким "заказом" сумы становились все больше: в январе 2023 года одна из заказчиц заплатила уже 2800 за белье, джинсы и костюм. Таким образом за все успешные "продажи" обвиняемая получила 7646 гривен. Во время следствия она пошла на сотрудничество с правоохранительными органами и вину свою признала. По решению суда у студентки конфисковали в пользу государства IPhone 14 Pro, также она должна заплатить штраф в размере 51 тысячи гривен.

Напомним, в мае 2023 года стало известно о том, что мошенник продал песни, созданные ИИ, и заработал тысячи долларов. Технология стала настолько совершенной, что даже истинные фанаты не могут отличить поддельные треки от настоящих. Поклонники Фрэнка Оушена так долго ждут от него новых песен, что повелись на уловку.

В этом же месяце выяснилось, что мошенник с помощью дипфейка "развел" жертву на $622 тыс. Этот случай вызвал большую дискуссию на сайте микроблогов Weibo об угрозе конфиденциальности в Китае.