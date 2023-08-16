Українка створила фейковий онлайн-магазин і поплатилася за обман: що вирішив суд

Дівчина заробила на своїх клієнтках трохи більше ніж 7 тисяч гривень, а тепер позбудеться 51 тисячі гривень і смартфона iPhone 14 Pro.

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В Івано-Франківській області покарали студентку, яка запустила фейковий онлайн-магазин із продажу одягу та обманювала покупців. Подробиці справи висвітлені в рішенні Коломийського районного суду.

Під час досудового розслідування з'ясувалося, що дівчина ще у вересні 2022 року створила в соцмережі Instagram сторінку вигаданого магазину одягу. Від жінок, які писали їй з метою купити товар, студентка вимагала внести на банківську карту повну передоплату, після чого блокувала клієнток і більше ніяк не виходила з ними на зв'язок.

Так, одна жінка, яка бажає купити сукню, переказала українці 630 грн. Після цього дівчина неодноразово обіцяла відправити оплачений товар, але так і не зробила цього. Ще одна замовниця захотіла купити в "інтернет-магазині" одразу два товари — костюм і сукню. За них вона заплатила 1688 гривень, але теж не отримала посилку з одягом. У грудні 2022 року покупку в "магазині" зробила ще одна українка: заплатила 1328 гривень за сукні, які зловмисниця також відмовилася їй висилати.

З кожним таким "замовленням" суми ставали дедалі більшими: у січні 2023 року одна із замовниць заплатила вже 2800 за білизну, джинси та костюм. Таким чином за всі успішні "продажі" обвинувачена отримала 7646 гривень. Під час слідства вона пішла на співпрацю з правоохоронними органами й провину свою визнала. За рішенням суду у студентки конфіскували на користь держави IPhone 14 Pro, також вона має сплатити штраф у розмірі 51 тисячі гривень.

Нагадаємо, у травні 2023 року стало відомо про те, що шахрай продав пісні, створені ШІ, і заробив тисячі доларів. Технологія стала настільки досконалою, що навіть справжні фанати не можуть відрізнити підроблені треки від справжніх. Шанувальники Френка Оушена так довго чекають від нього нових пісень, що повелися на виверт.

Цього ж місяця з'ясувалося, що шахрай за допомогою дипфейка "розвів" жертву на $622 тис. Цей випадок викликав велику дискусію на сайті мікроблогів Weibo про загрозу конфіденційності в Китаї.