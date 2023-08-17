Комбайнер во время жатвы полностью обесточил Львов и область, — Укрэнерго

В результате действий водителя сельскохозяйственной техники в населенных пунктах Львовской области полностью исчезло электроснабжение.

Комбайнер во время работы в поле вызвал нарушение в работе высоковольтной линии и спровоцировал внезапное обесточивание Львовщины. Подробности сообщили в "Укрэнерго" в Facebook.

Во Львове и области в понедельник, 14 августа, произошло отключение света. Впоследствии оказалось, что вызвал такую ситуацию водитель сельскохозяйственной техники. Мужчина не соблюдал правила техники безопасности во время уборки урожая. В результате в населенных пунктах полностью исчезло электроснабжение на 9 минут.

Впоследствии изданию ZAXID.NET информацию подтвердили в Западной энергетической системе "Укрэнерго". Выяснилось, виновником обесточивания оказался водитель комбайна, который во время жатвы в поле задел высоковольтную линию.

Ракетная атака 15 августа и проблемы со светом во Львовской области

У потребителей Львова и Львовщины фиксировали проблемы с поставками электроэнергии после ракетной атаки 15 августа. Российские войска, как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, ударили по жилой инфраструктуре города.

Он отметил, что обошлось без жертв. Однако российская ракета прилетела во двор детского сада, также повреждено более ста домов, выбито более 500 окон и разрушен детский сад.

Напомним, в НКРЭКУ 5 августа сообщили, что в Украине отремонтировали 1,6% от поврежденной обстрелами энергосистемы. Относительно повреждений, нанесенных объектам тепловой генерации, по данным НКРЭКУ, сумма ущерба оборудованию за период полномасштабной войны составила 29,9 миллиарда гривен. На сегодняшний день энергокомпании использовали на осуществление аварийно-восстановительных работ 482 миллиона гривен.