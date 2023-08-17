Полицейский, который насмерть сбил 15-летнюю девочку под Харьковом, уволен со службы, — СМИ

Представители Нацполиции в комментарии журналистам рассказали, что после расследования было принято решение отстранить обвиняемого от службы.

Из полиции Украины уволили сотрудника, который насмерть сбил 15-летнего ребенка в Харьковской области. Об этом говорится в ответе Нацполиции по запросу издания "Бабель" 17 августа.

Представители ведомства отметили, что по факту нарушения служебной дисциплины уже провели расследование и вынесли первые вердикты.

"По результатам руководством департамента принято решение применить к полицейскому, причастному к упомянутому событию, строжайшую меру дисциплинарного влияния в виде увольнения со службы в полиции", — заявили в Департаменте внутренней безопасности.

ДТП в Харьковской области с подростком: подробности

Произошло это 2 августа рядом с населенным пунктом Песочин в Харьковской области. 15-летняя девушка по имени Альбина возвращалась в этот момент домой в село Коротич. В момент аварии переходила дорогу по пешеходному переходу с велосипедом, как вдруг на нее наехал автомобиль с сотрудником полиции за рулем.

От полученных травм подросток скончалась на месте.

"Виновником ДТП стал сотрудник полиции города Киева, Якименко Ярослав Леонидович. Сотрудник полиции из центрального аппарата внутренней безопасности", — утверждает блогер из Харькова Женя Зуб, хотя официально имени в полиции не называли.

Пресс-секретарь территориального управления Государственного бюро расследований Александр Белка утверждает, что в тот день водитель возвращался из командировки на служебном автомобиле. Предварительно, он был трезвым.

Похороны 15-летней девочки состоялись 4 августа, спустя 2 дня после ДТП.

Полицейского уволили после смертельного ДТП в Харьковской области Фото: Cуспільне Харків Полицейского уволили после смертельного ДТП в Харьковской области Фото: Суспільне.Харків

Напомним, 17 августа сообщалось, что в Одесской области полицейский дважды переехал 81-летнюю женщину и покинул место ДТП. Правоохранитель и его жена, также сотрудница полиции, оставили пострадавшую на скамейке у подъезда. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.