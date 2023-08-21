Кондиционеры, освещение и вакуумные туалеты: "Укрзализныця" показала новые вагоны (фото)

По данным компании, вагоны отличаются более высоким уровнем комфорта по сравнению с предыдущими моделями, а также имеют отличающийся цвет обивки сидений.

"Укрзализныця" внедрила новые вагоны для плацкартного класса на маршруте Киев-Черновцы. Они оснащены современными улучшенными возможностями, включая эффективную систему кондиционирования и персонализированное освещение, которое можно регулировать индивидуально. Об этом сообщает "Укрзализныця" в Telegram.

"Обновляем наиболее социальный сегмент подвижного состава и добавляем свежемодернизованные плацкартные вагоны на маршруте поезда №7/8 Киев-Черновцы", — говорится в сообщении.

Также стоит отметить, что в результате проведения комплексного капитально-восстановительного ремонта на производственных площадях "Укрзализныци" эти вагоны получат современную систему кондиционирования воздуха, оснащение вакуумными туалетами, а также качественное индивидуально регулируемое освещение.

"В разгар летнего сезона перевозок черновицкое направление становится более сбалансированным с точки зрения ценового предложения, ведь объединяет фирменные вагоны для более требовательного пассажира и более дешевые вагоны для социальных перевозок, в том числе организованных групп детей на плановое оздоровление", — добавили в УЗ.

Следует отметить, что новые вагоны отличаются более высоким уровнем комфорта по сравнению с предыдущими моделями, а также имеют отличающийся цвет обивки сидений. Информация о стоимости проезда в этих вагонах на данный момент не раскрывается.

Стоимость проезда в обычном плацкартном вагоне (без кондиционирования) на поезде №7/8 маршрута Киев-Черновцы составляет около 460 гривен и может варьироваться в зависимости от даты поездки.

Укрзализныця показала обновленные плацкартные вагоны Укрзализныця показала обновленные плацкартные вагоны Укрзализныця показала обновленные плацкартные вагоны

Тем временем Фокус уже писал о новом скандале вокруг УЗ: украинка с 6-летним сыном не смогла забронировать билет в женский вагон, проезд в котором стал доступен с 12 июня.