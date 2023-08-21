Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина

Кондиционеры, освещение и вакуумные туалеты: "Укрзализныця" показала новые вагоны (фото)

новые вагоны
Поезд "Киев-Черновцы" будет с модернизированными плацкартными вагонами

По данным компании, вагоны отличаются более высоким уровнем комфорта по сравнению с предыдущими моделями, а также имеют отличающийся цвет обивки сидений.

Related video

"Укрзализныця" внедрила новые вагоны для плацкартного класса на маршруте Киев-Черновцы. Они оснащены современными улучшенными возможностями, включая эффективную систему кондиционирования и персонализированное освещение, которое можно регулировать индивидуально. Об этом сообщает "Укрзализныця" в Telegram.

"Обновляем наиболее социальный сегмент подвижного состава и добавляем свежемодернизованные плацкартные вагоны на маршруте поезда №7/8 Киев-Черновцы", — говорится в сообщении.

Также стоит отметить, что в результате проведения комплексного капитально-восстановительного ремонта на производственных площадях "Укрзализныци" эти вагоны получат современную систему кондиционирования воздуха, оснащение вакуумными туалетами, а также качественное индивидуально регулируемое освещение.

"В разгар летнего сезона перевозок черновицкое направление становится более сбалансированным с точки зрения ценового предложения, ведь объединяет фирменные вагоны для более требовательного пассажира и более дешевые вагоны для социальных перевозок, в том числе организованных групп детей на плановое оздоровление", — добавили в УЗ.

Следует отметить, что новые вагоны отличаются более высоким уровнем комфорта по сравнению с предыдущими моделями, а также имеют отличающийся цвет обивки сидений. Информация о стоимости проезда в этих вагонах на данный момент не раскрывается.

Стоимость проезда в обычном плацкартном вагоне (без кондиционирования) на поезде №7/8 маршрута Киев-Черновцы составляет около 460 гривен и может варьироваться в зависимости от даты поездки.

Укрзализныця показала обновленные плацкартные вагоны Fullscreen
Укрзализныця показала обновленные плацкартные вагоны
Укрзализныця показала обновленные плацкартные вагоны Fullscreen
Укрзализныця показала обновленные плацкартные вагоны
Укрзализныця показала обновленные плацкартные вагоны Fullscreen
Укрзализныця показала обновленные плацкартные вагоны
Укрзализныця показала обновленные плацкартные вагоны
Укрзализныця показала обновленные плацкартные вагоны
Укрзализныця показала обновленные плацкартные вагоны

Тем временем Фокус уже писал о новом скандале вокруг УЗ: украинка с 6-летним сыном не смогла забронировать билет в женский вагон, проезд в котором стал доступен с 12 июня.