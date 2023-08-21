Кондиціонери, освітлення та вакуумні туалети: "Укрзалізниця" показала нові вагони (фото)
За даними компанії, вагони вирізняються вищим рівнем комфорту порівняно з попередніми моделями, а також мають відмінний колір оббивки сидінь.
"Укрзалізниця" впровадила нові вагони для плацкартного класу на маршруті Київ-Чернівці. Вони оснащені сучасними покращеними можливостями, включно з ефективною системою кондиціонування та персоналізованим освітленням, яке можна регулювати індивідуально. Про це повідомляє "Укрзалізниця" в Telegram.
"Оновлюємо найбільш соціальний сегмент рухомого складу та додаємо свіжомодернізовані плацкартні вагони на маршруті потяга №7/8 Київ-Чернівці", — йдеться в повідомленні.
Також варто зазначити, що внаслідок проведення комплексного капітально-відновлювального ремонту на виробничих майданчиках "Укрзалізниці" ці вагони отримають сучасну систему кондиціонування повітря, оснащення вакуумними туалетами, а також якісне індивідуально регульоване освітлення.
"У розпал літнього сезону перевезень чернівецький напрямок стає більш збалансованим з погляду цінової пропозиції, адже об'єднує фірмові вагони для вибагливішого пасажира та дешевші вагони для соціальних перевезень, зокрема організованих груп дітей на планове оздоровлення", — додали в УЗ.
Слід зазначити, що нові вагони вирізняються вищим рівнем комфорту порівняно з попередніми моделями, а також мають відмінний колір оббивки сидінь. Інформація про вартість проїзду в цих вагонах наразі не розкривається.
Вартість проїзду у звичайному плацкартному вагоні (без кондиціонування) на поїзді №7/8 маршруту Київ-Чернівці становить близько 460 гривень і може варіюватися залежно від дати поїздки.
Тим часом Фокус уже писав про новий скандал навколо УЗ: українка із 6-річним сином не змогла забронювати квиток у жіночий вагон, проїзд у якому став доступним з 12 червня.