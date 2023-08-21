Кондиціонери, освітлення та вакуумні туалети: "Укрзалізниця" показала нові вагони (фото)

За даними компанії, вагони вирізняються вищим рівнем комфорту порівняно з попередніми моделями, а також мають відмінний колір оббивки сидінь.

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"Укрзалізниця" впровадила нові вагони для плацкартного класу на маршруті Київ-Чернівці. Вони оснащені сучасними покращеними можливостями, включно з ефективною системою кондиціонування та персоналізованим освітленням, яке можна регулювати індивідуально. Про це повідомляє "Укрзалізниця" в Telegram.

"Оновлюємо найбільш соціальний сегмент рухомого складу та додаємо свіжомодернізовані плацкартні вагони на маршруті потяга №7/8 Київ-Чернівці", — йдеться в повідомленні.

Також варто зазначити, що внаслідок проведення комплексного капітально-відновлювального ремонту на виробничих майданчиках "Укрзалізниці" ці вагони отримають сучасну систему кондиціонування повітря, оснащення вакуумними туалетами, а також якісне індивідуально регульоване освітлення.

"У розпал літнього сезону перевезень чернівецький напрямок стає більш збалансованим з погляду цінової пропозиції, адже об'єднує фірмові вагони для вибагливішого пасажира та дешевші вагони для соціальних перевезень, зокрема організованих груп дітей на планове оздоровлення", — додали в УЗ.

Слід зазначити, що нові вагони вирізняються вищим рівнем комфорту порівняно з попередніми моделями, а також мають відмінний колір оббивки сидінь. Інформація про вартість проїзду в цих вагонах наразі не розкривається.

Вартість проїзду у звичайному плацкартному вагоні (без кондиціонування) на поїзді №7/8 маршруту Київ-Чернівці становить близько 460 гривень і може варіюватися залежно від дати поїздки.

Укрзалізниця показала оновлені плацкартні вагони Укрзалізниця показала оновлені плацкартні вагони Укрзалізниця показала оновлені плацкартні вагони

Тим часом Фокус уже писав про новий скандал навколо УЗ: українка із 6-річним сином не змогла забронювати квиток у жіночий вагон, проїзд у якому став доступним з 12 червня.