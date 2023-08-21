"Очевидно": Гетманцев назвал причины покушения на убийство замглавы ГНС Сокура

Правоохранители еще не обнародовали конкретных фамилий заказчиков. Глава налогового комитета Рады убежден, что виновными являются "уважаемые" семьи-кланы.

Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что причиной покушения на убийство на заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура 17 августа, являются изменения в работе налоговой. Об этом он сообщил в комментарии Delo.ua.

"Очевидно, что многим не нравятся изменения, которые полтора года происходят в налоговой", — сказал Даниил Гетманцев.

Он отметил, что за полтора года было пресечено более тысячи преступных схем, дела которых передали в Бюро экономической безопасности (БЭБ).

"Уволены сотни высокопоставленных чиновников — лишены пищевой базы "почтенные" семьи-кланы. Отозваны лицензии у спиртзаводов, а производителей табака заставляют платить налоги в бюджет", — пояснил он.

По словам Гетманцева, именно такие изменения вызывают сопротивление, в частности, об этом могут свидетельствовать заказные материалы против председателя профильного комитета Рады, однако покушение на нардепа, как он отметил, находится за пределами и переходит на другой уровень противостояния.

Он добавил, что трагедии удалось избежать благодаря профессиональным действиям сотрудников уголовного розыска. Сейчас же Гетманцев ждет обнародования конкретных фамилий от правоохранителей, которые занимаются расследованием.

Напомним, 17 августа на заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура совершили покушение на убийство в центре города. По словам Даниила Гетманцева, заказчиками были "схемщики", которые потеряли "бизнес". Нападавших сразу задержали.

В июне британский журнал The Economist со ссылкой на сотрудников украинской разведки сообщил о как минимум десяти покушениях, совершенных на руководителя ГУР Кирилла Буданова.