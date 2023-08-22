Родители обвинили медиков: в Ровно умер 10-летний мальчик, которому на голову упала штанга

По словам родителей, мальчику не оказывали медицинскую помощь в течение нескольких дней, когда он находился в больнице. После операции один из медиков предложил отдать ребенка на органы.

11 августа в центральной городской больнице Ровно умер 10-летний мальчик, которого 7 августа госпитализировали с травмой головы. Об этом сообщило "Суспільне".

Мать ребенка Татьяна Скиданчук рассказала, что ее сын умер в нейрохирургическом отделении центральной городской больницы Ровно, куда его доставили после того, как ему на голову упала штанга. Его похоронили 13 августа. Во врачебном свидетельстве о смерти отметили, что причиной стал перелом костей черепа и лица, к смерти привел "отек-набухание и компрессия головного мозга".

Женщина убеждена, что врачи не оказали ему всю необходимую помощь. В ночь на 8-9 августа мальчик жаловался на сильную головную боль. В больнице ему вкололи обезболивающее, после чего он начал покрываться пятнами.

"Вечером снова я побежала (в больницу, — ред.) и говорю, что у него очень болит голова. Они сказали: "Дайте еще Нурофена". Я была там одна, начала мужу звонить, говорю: "Роман, давай где-то куда-то везти, о нас забыли, нас здесь как будто нет". А он мне: "Таня, нас заверили все врачи, что никакой угрозы нет. Ждем до четверга", — рассказала мать мальчика.

Крестная мама ребенка Елена Берестова отметила, что в больнице мальчик понимал, что с ним произошло, у него не было потери сознания или памяти. Однако во время сна, когда он поворачивался на бок, его левая рука оставалась на месте.

"Травматолог смотрел, сказал, что это не связано с травмой", — отметила женщина.

Берестова перечитала историю болезни, где написано, что у мальчика была остановка дыхания, его реанимировали.

"Начали в срочном порядке везти уже на третье КТ. И все — молниеносный отек левого и правого полушария, надо делать операцию. Мы немного ссорились, на эмоциях все были. Его взяли в операционную, мы написали разрешение, для того, чтобы сделали трепанацию черепа, чтобы снизить это давление", — сказала она.

Однако по словам отца мальчика, он не пришел в себя после операции.

"Когда уже прошла операция, сутки, приехали в больницу, встретились с Гириком. Он нас уже утром готовил на донорство ребенка отдать. Предложил нам прямо в лоб на донорство ребенка отдать на органы".

Заместитель главного врача по хирургической работе Игорь Дундюк, который был в отпуске на момент трагедии, заверил, что персонал больницы действовал по протоколу. В частности, ребенку ввели все препараты, которые были необходимы, среди ночи собрали консилиум и через 2-3 часа убедили родителей, что ребенку необходима операция.

"Возможно, это было потерянное время, не могут это сказать, почему это произошло. Будет заключение судебно-медицинской экспертизы, будет создана комиссия — только тогда сможем сказать. Но то, что родители обвиняют, что были введены препараты, которые привели к анафилактическому шоку, или любой аллергической реакции — я с этим категорически не согласен", — заявил врач.

17 августа родители мальчика написали заявление в полицию. По словам адвоката Юрия Витошко, по объяснениям родителей, мальчику не оказывали медицинскую помощь в течение нескольких дней, когда он находился в больнице.

"Это расценивается, как ненадлежащее исполнение работником медицинским своих обязанностей", — сказал он.

Полиция начала досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекших тяжкие последствия для ребенка, по части 2 статьи 140 УКУ.

Напомним, 12 августа стало известно о смерти 11-летнего мальчика в больнице Днепра. Ему сделали операцию и ввели некачественный препарат. Медиков медучреждения обвинили в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия несовершеннолетним детям (ч. 2 ст. 140 УК Украины).