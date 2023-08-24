Форма обучения может меняться: в МОН рассказали, что изменится для школьников с 1 сентября

Выбор формата учебного процесса на новый учебный год, как отмечают в Минобразования, поручат областным военным администрациям и управлениям образования.

Педагогические советы будут независимо определять структуру и продолжительность учебного дня, недели и прочие организационные особенности учебного процесса. Такие изменения появятся на основе новых рекомендаций, опубликованных на странице Минобразования и науки Украины в Facebook.

Планировать формат учебного процесса на новый учебный год поручат областным военным администрациям и управлениям образования.

Особенности организации обучения в школах

В новом учебном году структура и продолжительность занятий должны выбираться на основе загруженности учебного плана, возрастных особенностей школьников, их физического, психического и интеллектуального развития, особенностей, связанных с конкретным регионом и пр.

На протяжении года выбранная форма обучения может меняться в зависимости от уровня безопасности в каждом из населенных пунктов. Если родители не согласны с определенной формой обучения в школе, они могут выбрать другой формат для ребенка: дистанционное обучение, обучение на дому или экстернат.

Условия очного обучения

Условия для организации учебного процесса в формате очного образования следующие:

Соблюдение расчетной вместимости убежищ для школ;

Если недостаточно ресурсов сооружений гражданской защиты для всех учащихся, педагогических работников и прочих, возможна посменная организация учебного процесса. Режим обучения может меняться в течение дня, недели, месяца или семестра.

Наряду с упомянутыми опциями предполагается также смешанная форма обучения. Вместе с тем обеспечение очного образования для младших школьников — это рекомендация Минобразования. Представители ведомства напомнили, что если звучит сигнал воздушной тревоги, учебный процесс приостанавливается — и все участники образовательного процесса должны сразу же пройти в укрытия.

Между тем, министр образования Оксен Лисовой высказался о том, что если школьники не выспались из-за ночных воздушных тревог и чувствуют усталость, родителям не стоит во что бы то ни стало заставлять их идти на занятия. Пропуски можно будет "закрыть", написав самостоятельные или контрольные работы. По словам Листового, психологическое здоровье школьников и педагогов приоритетнее академической успеваемости и формальностей.

Напомним, что в Харьковской ОВА объяснили, что ни одно укрытие не отвечает правилам безопасности на все 100%.

Также сообщалось, что с 1 сентября россияне откроют кадетские классы в оккупированных школах. По данным украинского подполья, противник систематизировал политику по милитаризации временно захваченных территорий и нацелен на мобилизацию юношей.