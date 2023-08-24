Поступил еще 5 лет назад: в Днепре из больницы Мечникова не могут выпроводить пациента

Мужчина попал в отделение нейрохирургии медучреждения и там прошел курс лечения. Его выписали еще в марте 2018 года, но сам пациент выписываться не собирается.

Из больницы Мечникова в Днепре уже 5 лет не могут выпроводить пациента. После многочисленных уговоров добровольно покинуть помещение медучреждения, администрация больницы Мечникова решили обратиться в суд о принудительном выселении мужчины. Октябрьский суд Кривого Рога рассмотрел иск и принял решение о запрете ответчику находиться на территории КП "Днепропетровская областная клиническая больница имени И.И. Мечникова". Об этом говорится в реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, пациент находился на стационарном лечении в отделении нейрохирургии позвоночника и спинного мозга в больнице Мечникова с 11 мая 2017 года до 7 марта 2018 года. Его пролечили и выписали из отделения в связи с отсутствием показаний для дальнейшего лечения.

Медики предложили мужчине продолжить консервативное лечение в неврологическом отделении по месту жительства в Кривом Роге, но он категорически отказался от транспортировки в свой город.

Пациент продолжил находиться в помещении медучреждения несмотря на выписку, и так продолжается уже более 5 лет.

В исковом заявлении больница попросила суд запретить мужчине проживать на территории больницы Мечникова и выселить его из здания, а также оплатить судебные издержки.

Суд в конце концов полностью удовлетворил требования истца о выселении пациента из медучреждения и взыскать с него судебный сбор в сумме 2684 гривны.

У мужчины еще есть время подать апелляцию на приговор суда.

Напомним, что в Кривом Роге после операции по увеличению груди умерла 22-летняя девушка. По данным СМЭ, у пациентки начались гнойно-некротические изменения послеоперационных ран на груди, быстро прогрессировала анемия и развился септический процесс.

Ранее сообщалось, что 34-летняя американская модель OnlyFans и двойник Ким Кардашьян Кристина Эштен Гуркани умерла в больнице от острого инфаркта.