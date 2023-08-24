"Пели" всем Твиттером: Кулеба запустил флешмоб для глав МИД ко Дню Независимости (фото)

В комментариях под постом министра отметились главы МИД более 10 стран, а также госсекретарь США Энтони Блинкен и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба запустил флешмоб на своей странице в Twitter в честь Дня независимости.

В рамках этой акции его коллеги из других стран публикуют поочередно публиковали строки из гимна Украины.

Сам Дмитрий Кулеба начал флешмоб с первой строки украинского гимна: "Ще не вмерла України і слава, і воля". Затем его поддержала глава МИД Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир, цитируя следующую строку: "Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля".

Каждую следующую строчку из украинского гимна процитировали главы министерств иностранных дел Эстонии, Нидерландов, Литвы, Швеции, Северной Македонии и Великобритании, а также глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

А завершил флешмоб госсекретарь США Энтони Блинкен: "Стане слава України поміж народами".

Напомним, 17 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что Силы обороны Украины освободят всю территорию, оккупированную ВС РФ, независимо от того, сколько времени на это уйдет.

Ранее, 12 августу, Кулеба предупредил, что в ближайшем будущем Украину будут принуждать к переговорам с Россией, причем эти голоса будут раздаваться из разных стран мира.