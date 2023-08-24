"Пели" всем Твиттером: Кулеба запустил флешмоб для глав МИД ко Дню Независимости (фото)
В комментариях под постом министра отметились главы МИД более 10 стран, а также госсекретарь США Энтони Блинкен и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба запустил флешмоб на своей странице в Twitter в честь Дня независимости.
В рамках этой акции его коллеги из других стран публикуют поочередно публиковали строки из гимна Украины.
Сам Дмитрий Кулеба начал флешмоб с первой строки украинского гимна: "Ще не вмерла України і слава, і воля". Затем его поддержала глава МИД Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир, цитируя следующую строку: "Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля".
Каждую следующую строчку из украинского гимна процитировали главы министерств иностранных дел Эстонии, Нидерландов, Литвы, Швеции, Северной Македонии и Великобритании, а также глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
А завершил флешмоб госсекретарь США Энтони Блинкен: "Стане слава України поміж народами".
Напомним, 17 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что Силы обороны Украины освободят всю территорию, оккупированную ВС РФ, независимо от того, сколько времени на это уйдет.
Ранее, 12 августу, Кулеба предупредил, что в ближайшем будущем Украину будут принуждать к переговорам с Россией, причем эти голоса будут раздаваться из разных стран мира.