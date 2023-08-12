"Будет очень трудный сезон": Дмитрий Кулеба предупредил украинцев о тяжелой осени

По словам министра, Украина сделает все в рамках международного права и уголовного законодательства, чтобы защитить свои интересы.

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Осенью, скорее всего, Украину будут принуждать к переговорам с Россией, причем эти голоса будут раздаваться из разных стран мира. Такое мнение в общении с украинским журналистом Вадимом Карпьяком выразил глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Поэтому, уверен он, легко не будет.

"Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю. Мы все равно обязательно победим на всех фронтах, но будет тяжелая осень", – подчеркнул он.

Политик подчеркнул, что Украина сделает все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, "чтобы эти голоса угасали".

Кулеба рассказал о встречи президента Украины Владимира Зеленского с дипломатами, где глава государства поставил перед ними ряд задач. В частности, некоторые из них касались и проведения саммита формулы мира, а также привлечения меценатов к процессу послевоенного восстановления Украины, перезапуска зерновых коридоров.

Министр иностранных дел Украины также сообщил, что осенью запланировано большое количество международных саммитов, на которых Киев нуждается в "количественном и качественном присутствии всего мира, а не только традиционных друзей из Европы и Северной Америки".

Еще одна задача, поставленная перед дипломатами, – сделать так, чтобы у россиян "под ногами пылала земля во всем мире".

Тем временем прокремлевские телеграмм-каналы запустили очередной фейк о том, что на саммите в Саудовской Аравии Украина якобы согласилась начать переговоры с РФ до деоккупации захваченных регионов.

Коллега Кулебы из России Сергей Лавров раскритиковал встречу и заявил, что Запад продолжает устраивать "постановочные форумы", и делает это якобы для того, чтобы заманить другие страны в обсуждение формулы мира Владимира Зеленского.

В свою очередь Кулеба продолжает настаивать на том, что любые переговоры с Россией возможны лишь тогда, когда последний солдат ВС РФ покинет территорию Украины. Кроме того, они будут проходить при участии посредников, а не с Владимиром Путиным, поскольку тот – военный преступник.

"Путин не партнер для переговоров. Он совершил слишком много очень серьезных преступлений. Существуют другие дипломатические способы опосредованной борьбы", — подчеркнул глава МИД.

Ранее Фокус писал о том, что Госдеп США заявил о неготовности Москвы к мирным переговорам.