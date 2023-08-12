"Буде дуже важкий сезон": Дмитро Кулеба попередив українців про складну осінь

За словами міністра, Україна зробить усе в межах міжнародного права і кримінального законодавства, щоб захистити свої інтереси.

Related video

Восени, найімовірніше, Україну примушуватимуть до переговорів із Росією, до того ж ці голоси лунатимуть із різних країн світу. Таку думку в спілкуванні з українським журналістом Вадимом Карп'яком висловив глава міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Тому, впевнений він, легко не буде.

"Буде дуже важкий політичний сезон, усіх попереджаю. Ми все одно обов'язково переможемо на всіх фронтах, але буде важка осінь", — наголосив він.

Політик наголосив, що Україна зробить усе в межах міжнародного права і кримінального законодавства для того, "щоб ці голоси згасали".

Кулеба розповів про зустріч президента України Володимира Зеленського з дипломатами, де глава держави поставив перед ними низку завдань. Зокрема, деякі з них стосувалися і проведення саміту формули миру, а також залучення меценатів до процесу післявоєнної відбудови України, перезапуску зернових коридорів.

Міністр закордонних справ України також повідомив, що восени заплановано велику кількість міжнародних самітів, на яких Київ потребує "кількісної та якісної присутності всього світу, а не тільки традиційних друзів з Європи та Північної Америки".

Ще одне завдання, поставлене перед дипломатами, — зробити так, щоб у росіян "під ногами палала земля в усьому світі".

Тим часом прокремлівські телеграм-канали запустили черговий фейк про те, що на саміті в Саудівській Аравії Україна нібито погодилася почати переговори з РФ до деокупації захоплених регіонів.

Колега Кулеби з Росії Сергій Лавров розкритикував зустріч і заявив, що Захід продовжує влаштовувати "постановочні форуми", і робить це нібито для того, щоб заманити інші країни в обговорення формули миру Володимира Зеленського.

Своєю чергою Кулеба продовжує наполягати на тому, що будь-які переговори з Росією можливі лише тоді, коли останній солдат ЗС РФ покине територію України. Крім того, вони відбуватимуться за участю посередників, а не з Володимиром Путіним, оскільки той — військовий злочинець.

"Путін не партнер для переговорів. Він скоїв занадто багато дуже серйозних злочинів. Існують інші дипломатичні способи опосередкованої боротьби", — наголосив глава МЗС.

Раніше Фокус писав про те, що Держдеп США заявив про неготовність Москви до мирних переговорів.