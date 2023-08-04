"Судьба людей на карте": Лавров назвал "постановочными" мирные переговоры по Украине

По словам главы российского МИД, Запад якобы хочет продавить мирную инициативу Владимира Зеленского и поэтому "обхаживает" другие страны.

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Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации высказался касаемо вероятных переговоров в Саудовской Аравии о мирном урегулировании полномасштабной войны в Украине. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства 4 августа.

По его словам, Запад продолжает устраивать "постановочные форумы", и делает это якобы для того, чтобы заманить другие страны в обсуждение формулы мира Владимира Зеленского.

"Все, кого обхаживает Запад с целью продавливания "формулы Зеленского", обязательно должны сознавать, что на карте — судьба этих людей, которых киевский режим открыто обещает уничтожить", — говорится в сообщении.

Отдельно дипломат призвал Запад потребовать от украинского президента формулу, в которую должен будет войти пункт про россиян в Украине после войны.

Но, несмотря на все это, в Министерстве иностранных дел якобы приветствуют любые усилия, которые могли бы закончить войну, о чем и заявил Сергей Лавров.

"В связи с многочисленными инициативами по украинскому урегулированию подтверждаем, что ценим любые усилия по достижению справедливого и устойчивого мира", — говорится в сообщении дипломата.

Напомним, 3 августа сообщалось, что СМИ назвали даты и места ближайших переговоров по Украине. На выходных 5-6 августа пройдет встреча мировых лидеров в Саудовской Аравии, где обсудят мирный план Украины. Вместе с тем мировые лидеры могут обсудить ситуацию в Украине на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре, а также на саммите G20, который запланирован в Индии в том же месяце.

31 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии и оценивает положительно инициативы.