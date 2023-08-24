Убивство Дениса Вороненкова: на свободу вышел один из осужденных, — СМИ

В 2017 году Шевченковский районный суд Киева признал Ярослава Тарасенко виновным в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы РФ и приговорил к 12 годам тюрьмы. На момент его заключения под стражу действовал "Закон Савченко".

Киевский апелляционный суд 24 августа освободил из под стражи Ярослава Тарасенко, осужденного за убийство в 2017 году экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщает "Страна" в Telegram.

"Сегодня киевский апелляционный суд рассматривал сразу две жалобы. Апелляцию прокурора, который хотел, чтобы у Тарасенко конфисковали все имущество и мою жалобу на изменение меры пресечения. Я требовала, чтобы Тарасенко был освобожден из под стражи, так как отбыл свой срок наказания учитывая закон Савченко", — рассказада изданию его адвокат Нонна Надыч.

По словам адвоката, суд принял во внимание доводы, что Тарасенко отбыл наказание, так как на момент его заключения под стражу действовал "Закон Савченко".

"Под стражей он находился с 15 июня 2017 года, на тот момент еще действовал закон Савченко и он автоматически распространялся на Тарасенко. Сегодня Киевские апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, признав вину Тарасенко, но приняв во внимание мои доводы, что Тарасенко отбыл наказание учитывая закон Савченко и освободил Тарасенко из под стражи", — сказала "Стране" адвокат Надыч.

Что известно об обвинении Ярослава Тарасенко

Бывший руководитель ячейки организации "Правый сектор" в Павлограде (Днепропетровская область) Ярослав Тарасенко признан виновным в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы РФ VI созыва Дениса Вороненкова. Шевченковский районный суд Киева приговорил подсудимого к 12 годам тюрьмы.

Коллегия судей установила, что Тарасенко был водителем добровольца батальона "Донбасс" Павла Паршова, застрелившего Вороненкова в центре Киева 23 марта 2017 года. Ярослава Тарасенко также признали виновным в незаконном хранении огнестрельного пистолета.

Закон Савченко

Закон Украины "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания" (номер — № 838-VIII). Этим законом внесены изменения в УКУ, в соответствии с которыми один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы при исчислении судом наказания. Принятие закона было инициировано народным депутатом Надеждой Савченко.

Напомним, 23 марта 2017 года сообщалось, что в Киеве убили экс-депутата Госдумы РФ. Киллер успел сделать несколько выстрелов до того, как его убил охранник россиянина.