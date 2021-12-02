Экс-глава ячейки "Правого сектора" осужден на 12 лет по делу об убийстве депутата Госдумы РФ

Суд пришел к выводу, что Ярослав Тарасенко был водителем киллера, который застрелил россиянина Дениса Вороненкова в Киеве в 2017 году.

Бывший руководитель ячейки организации "Правый сектор" в Павлограде (Днепропетровская область) Ярослав Тарасенко признан виновным в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы РФ VI созыва Дениса Вороненкова. Шевченковский районный суд Киева приговорил подсудимого к 12 годам тюрьмы. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщает телеграм-канал издания "Ґрати".

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Коллегия судей установила, что Тарасенко был водителем добровольца батальона "Донбасс" Павла Паршова, застрелившего Вороненкова в центре Киева 23 марта 2017 года. Помимо этого суд признал бывшего главу павлоградского "Правого сектора" виновным в незаконном хранении огнестрельного пистолета, который был обнаружен правоохранителями в ходе обыска.

По данным журналистов, второй подсудимый в этом деле, харьковчанин Александр Лось, был признан невиновным. Сторона обвинения утверждала, что ранее судимый за разбой подозреваемый выслеживал бывшего депутата Госдумы РФ накануне убийства. Однако суд пришел к выводу, что доказательств вины Лося нет. В свою очередь Киевская городская прокуратура намерена оспорить оправдательный приговор, сообщает "Радио свобода".

Судебный процесс длился более шести лет. Дело рассмотрела коллегия из двух судей и трех присяжных. Материалы, которые касаются заказчиков и организаторов убийства Вороненкова, выделены в отдельное уголовное производство, отметили в прокуратуре.

Напомним, в октябре 2016 года бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков переехал вместе со своей семьей в Украину. Политик должен был дать показания касательно государственной измены беглого президента Виктора Януковича, однако уже 23 марта 2017 года россиянина застрелил боец батальона "Донбасс" Паршов в центре Киева. Киллер успел сделать несколько выстрелов до того, как его убил охранник россиянина.

Тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что заказчиком убийства был криминальный авторитет из РФ Владимир Тюрин — бывший муж Марии Максаковой, жены убитого. Сам предполагаемый заказчик отрицал причастность к преступлению.