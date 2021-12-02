Ексголову осередку "Правого сектора" засуджено на 12 років у справі про вбивство депутата Держдуми РФ

Суд дійшов висновку, що Ярослав Тарасенко був водієм кілера, який застрелив росіянина Дениса Вороненкова в Києві у 2017 році.

Колишнього керівника осередку організації "Правий сектор" у Павлограді (Дніпропетровська область) Ярослава Тарасенка визнано винним у співучасті у вбивстві ексдепутата Держдуми РФ VI скликання Дениса Вороненкова. Шевченківський районний суд Києва засудив підсудного до 12 років ув'язнення. Про це в четвер, 2 грудня, повідомляє телеграм-канал видання "Ґрати".

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Колегія суддів встановила, що Тарасенко був водієм добровольця батальйону "Донбас" Павла Паршова, який застрелив Вороненкова в центрі Києва 23 березня 2017 року. Крім цього, суд визнав колишнього голову павлоградського "Правого сектора" винним у незаконному зберіганні вогнепального пістолета, який був виявлений правоохоронцями під час обшуку.

За даними журналістів, другого підсудного в цій справі, харків'янина Олександра Лося, було визнано невинним. Сторона звинувачення стверджувала, що раніше засуджений за розбій підозрюваний стежив за колишнім депутатом Держдуми РФ напередодні вбивства. Проте суд дійшов висновку, що доказів провини Лося немає. У свою чергу, Київська міська прокуратура має намір оскаржити виправдувальний вирок, повідомляє "Радіо свобода".

Судовий процес тривав понад шість років. Справу розглянула колегія із двох суддів та трьох присяжних. Матеріали, які стосуються замовників та організаторів убивства Вороненкова, виділено в окреме кримінальне провадження, зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, у жовтні 2016 року колишній депутат Держдуми РФ Денис Вороненков переїхав разом зі своєю родиною до України. Політик мав дати свідчення щодо державної зради президента Віктора Януковича, проте вже 23 березня 2017 року росіянина застрелив боєць батальйону "Донбас" Паршов у центрі Києва. Кілер встиг зробити кілька пострілів, перш ніж його вбив охоронець росіянина.

Тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що замовником убивства був кримінальний авторитет із РФ Володимир Тюрін – колишній чоловік Марії Максакової, дружини вбитого. Сам ймовірний замовник заперечував причетність до злочину.