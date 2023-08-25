Старшего убила и смотрела как погибает младший: подробности убийства матерью 2 мальчиков под Варашем

Женщина намеренно повела детей к водоему и сначала убила старшего сына, а затем — младшего.

В Ровенской области сообщили о подозрении 42-летней жительнице села Сопачев Варашского района, которая утопила своих малолетних сыновей. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Мать мальчиков обвиняют в умышленном убийстве двух малолетних лиц (п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Следствие установило, что 23 августа 2023 года женщина повела своих детей 7 и 6 лет к водоему вблизи бывшего карьера в Варашском районе и там их утопила.

Правоохранители установили, что женщина погрузила старшего сына в воду и удерживала в таком положении, пока он не перестал сопротивляться. Выйдя на берег, она взяла за руку младшего сына и повела его к деревянной кладке, под которой была значительная глубина, и толкнула его в воду, зная, что тот не умеет плавать. Она стояла на том же помосте и смотрела, как ее сын тонет.

Правоохранители задержали женщину, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что убитые мальчики — 6-летний Михаил и 7-летний Даниил этой осенью должны были идти в первый класс Сопачевского лицея. Их мать до декабря прошлого года работала здесь учительницей английского языка. На вопрос односельчан: "Зачем ты их утопила?" ответила:" Чтобы не мучились на этой земле".

Также сообщалось, что в Вишневом Киевской области женщина выбросила из окна 5-месячного младенца. Бригада скорой помощи госпитализировала малыша в ближайшее заведение, но спасти его не удалось.