Выбросила с 5-го этажа: в Киевской области мать убила 2-месячного мальчика (фото)

Трагедия произошла в городе Вишневое. Правоохранители предполагают, что у 29-летней матери была послеродовая депрессия, за убийство ребенка ей грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Событие зафиксировали в одной из многоэтажек в Вишневом. Женщина, при невыясненных обстоятельствах, выбросила ребенка. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи госпитализировала малыша в ближайшее заведение, но спасти его не удалось.

Генерал полиции отметил, что в настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители не исключают, что у 29-летней матери была послеродовая депрессия.

Сотрудники правоохранительных структур возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство малолетнего ребенка). Санкция соответствующей статьи предусматривает от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы. Следственные действия продолжаются.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве мужчина угрожал выбросить с балкона свою 3-месячную дочь. Соседи заявили полицейским, что гражданин вел себя неадекватно и вызвали правоохранителей. По прибытии на место происшествия патрульные установили, что на балконе первого этажа многоэтажного дома мужчина держит на руках младенца и угрожает выбросить его. Представители социальной службы впоследствии забрали ребенка.

Также известно, в населенном пункте Курахово Донецкой области мужчина убил трехлетнего ребенка, который с рождения имел инвалидность и самостоятельно не мог ходить. Ребенок жил в многодетной неблагополучной семье, состоящей на учете в органах опеки. Убийца закопал мальчика в землю на участке в двух километрах от дома.