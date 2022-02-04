Заставлял учиться ходить: под Донецком мужчина убил 3-летнего ребенка с инвалидностью (видео)

Заявление в полицию поступило от бабушки ребенка, которая рассказала, что у нее пропал маленький внук.

В Курахово Донецкой области мужчина убил и закопал в землю трехлетнего ребенка, который с рождения имел инвалидность и самостоятельно не мог ходить. Ребенок жил в многодетной неблагополучной семье, которая состояла на учете в органах опеки. И мать и отчим употребляют наркотики, сообщают в Национальной полиции Донецкой области.

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По прибытию в квартиру семьи, мать ребенка так и не могла объяснить, где находится ее сын. Правоохранители проверили все версии женщины, но ребенка так и не нашли. Спустя несколько часов оперативники установили, что ребенка убили более недели назад.

Как сообщают в прокуратуре Донецкой области, в ночь с 23 на 24 января злоумышленник взял ребенка с инвалидностью и пытался заставить ходить. Во время "занятий" ребенок начал плакать, после чего мужчина сильно избил малыша. От многочисленных ударов и травм мальчик умер. Утром следующего дня подозреваемый поместил тело малыша в сумку и отнес на заброшенный участок в двух километрах от дома, где и закопал. О пропаже ребенка стало известно только 2 февраля.

[ + – ] В Курахово 29-летний отчим убил ребенка с инвалидностью. Фото: Национальная полиция

Злоумышленник пытался ввести следствие в заблуждение, доказывая, что ребенок умер своей смертью, а он его таким способом похоронил. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что ребенок умер от травмы головы с кровоизлиянием. Злоумышленника задержано в порядке ст. 208 КПК Украины. Ему грозит пожизненное заключение в тюрьме.

У матери покойного ребенка было пятеро детей, двое из которых живут с бабушкой в другом городе. Она уже ранее привлекалась к ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. Две младшие девочки были изъяты соответствующими службами. Решается вопрос о лишении матери родительских прав.

[ + – ] В Донецкой области отчим убил ребенка с инвалидностью.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в США полицейский убил девочку, стреляя по преступнику. Одна из пуль пробила стену и попала в ребенка.