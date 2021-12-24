В Америке полицейский, стреляя по преступнику, убил 14-летнюю девочку

Патрульные открыли огонь по мужчине, который в магазине избивал посетительницу велосипедным замком. Одна из пуль пробила стену примерочной и попала в ребенка.

Полиция Лос-Анджелеса смертельно ранила 14-летнюю девочку, которая находилась в раздевалке магазина одежды "Берлингтон" в районе Северного Голливуда штата Калифорния. Правоохранители прибыли на вызов о нападении в маркете и открыли огонь по подозреваемому. Одна из пуль, выпущенных патрульными, пробила стену примерочной и оборвала жизнь подростка, сообщает CNN.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как рассказывают очевидцы, один из покупателей маркета начал вести себя неадекватно, стал разбрасывать вещи с прилавков, а после напал на проходящую мимо женщину. Посетители магазина вызвали полицию. К моменту прибытия патрульных мужчина успел сильно избить свою жертву велосипедным замком и не реагировал на призывы сдаться. Правоохранители приняли решение открыть огонь и застрелили преступника.

К несчастью, одна из пуль пробила перегородку примерочной, в которой находилась девочка с мамой. Ранение ребенка оказалось смертельным.

"Этот хаотический инцидент, приведший к гибели невинного ребенка, трагичен и разрушителен для всех, кто причастен к этому", — заявил начальник полиции Лос-Анджелеса Мишель Мур. Также чиновник пообещал тщательное, полное и прозрачное расследование трагедии и обнародование записей нагрудных видеорегистраторов.

Ранее Фокус рассказал, что отец оператора фильма "Ржавчина", украинки Галины Хатчинс, Анатолий Андросович обвинил Алека Болдуина в том, что тот случайно застрелил его дочь. Он заявил, что звезда, по крайней мере, "частично ответственна" за убийство.

В декабре уроженка штата Мичиган обратилась за услугами по поиску наемного убийцы на сайт, оказавшийся пособием для профилактики сетевой безграмотности. Теперь незадачливой заказчице грозит 9 лет тюрьмы.