В Америці поліцейський, стріляючи у злочинця, убив 14-річну дівчинку

Патрульні відкрили вогонь по чоловікові, який у магазині бив відвідувачку велосипедним замком. Одна з куль пробила стіну примірювальної та потрапила в дитину.

Поліція Лос-Анджелеса смертельно поранила 14-річну дівчинку, яка була в роздягальні магазину одягу "Берлінгтон" у районі Північного Голлівуду штату Каліфорнія. Правоохоронці прибули на виклик про напад у маркеті та відкрили вогонь по підозрюваному. Одна з куль, випущених патрульними, пробила примірювальну стіну і обірвала життя підлітка, повідомляє CNN.

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Як розповідають очевидці, один із покупців маркету почав поводитися неадекватно, став розкидати речі з прилавків, а потім напав на жінку, яка проходила повз. Відвідувачі крамниці викликали поліцію. На момент прибуття патрульних чоловік встиг сильно побити свою жертву велосипедним замком і не реагував на заклики здатися. Правоохоронці вирішили відкрити вогонь та застрелили злочинця.

На жаль, одна з куль пробила перегородку примірювальної, у якій перебувала дівчинка з мамою. Поранення дитини виявилося смертельним.

"Цей хаотичний інцидент, що призвів до загибелі безневинної дитини, трагічний і руйнівний для всіх, хто причетний до цього", — заявив начальник поліції Лос-Анджелеса Мішель Мур. Також чиновник пообіцяв ретельне, повне та прозоре розслідування трагедії та оприлюднення записів нагрудних відеореєстраторів.

Раніше Фокус розповів, що батько оператора фільму "Іржа", українки Галини Гатчінс, Анатолій Андросович звинуватив Алека Болдвіна в тому, що той випадково застрелив його дочку. Він заявив, що зірка принаймні "частково відповідальна" за вбивство.

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